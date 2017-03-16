İstanbul'da terör operasyonu

Sultangazi'de polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda bazı adreslerde arama yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi'de çok sayıda adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.



Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, Gazi Mahallesi'ndeki adreslerde yürütülen çalışmalar sırasında Millet Caddesi'nde geniş güvenlik önlemi alındı. Zırhlı araçlarla sokak başlarını tutarak geçişlere izin vermeyen Özel Harekat polisleri yoldan geçen iki kişinin üstlerini aradı.



Baskın düzenlenen evlerde arama yapan ekipler, çevrede bir süre daha devriye gezdikten sonra Gazi Mahallesi'nden ayrıldı.



Gözaltına alınan olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.