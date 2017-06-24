İstanbul'da son teravih

İstanbul'da vatandaşlar, ramazanın son teravih namazını kılmak için camilere akın etti.

İstanbul'da Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp Sultan ve Fatih başta olmak üzere şehirdeki camilere akın eden vatandaşlar, ramazanın son teravih namazında saf tuttu. Camileri dolduran Müslümanlar, bu yılın son teravih namazını eda etmenin huzurunu yaşadı.



Sultanahmet Camisi'nin avlusu ve çevresinde, iftar saatinden önce hazır bulunan çok sayıda vatandaş, oruçlarını da burada açtı. Daha sonra Sultanahmet Camisi'nde akşam namazını kılan vatandaşlar, akşam namazının ardından verilen vaazı dinleyip, teravih namazını da kılmak için bekledi.



Bu yıl ramazanın son teravih namazını Sultanahmet Camisi'nde eda etmek isteyen erkek ve kadınlar, kendilerine ayrılan kısımlarda namazlarını kıldı. Cemaat, yapılan duaya "amin" diyerek, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.



Namazın ardından Hazreti Muhammed'in sakal-ı şerifi cemaatin ziyaretine açıldı.



Bu arada, Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı polislerin de arasında yer aldığı güvenlik güçleri, Sultanahmet ve Eyüp Sultan camilerinin çevresinde güvenlik önlemi aldı.