İstanbul'da silahlı çatışma: 1 ölü, 7 yaralı

Güngören'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan 8 kişiden biri kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güven Mahallesi'nde Menderes Caddesi ile İnönü Caddesi kesişiminde akşam saatlerinde meydana gelen çatışmaya ilişkin çalışma başlattı.



Olayda yaralanan saldırıya uğrayan gruptan 3 kişi ile caddede yürüyen 2'si kadın 4 kişinin hastanedeki tedavileri devam ederken, saldırıya uğrayan grupta yer alan Birol Ç. kaldırıldığı Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.



Bu arada, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin Menderes ve İnönü caddelerindeki incelemeleri devam ediyor.



Saldırıyı gerçekleştiren gruptan ölen ya da yaralanan olup olmadığı araştırılıyor.