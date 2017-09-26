İstanbul'da şiddetli yağış uyarısı

Kentte, geceden bu yana aralıklarla devam eden yağışlı havanın, öğleden itibaren etkisini arttırarak yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da geceden bu yana aralıklarla devam eden yağışlı havanın, öğleden itibaren etkisini arttırarak yarına kadar devam edeceği bildirildi.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.



İstanbul'da geceden bu yana aralıklarla devam eden yağışlı havanın, öğleden itibaren etkisini arttırarak yarın akşam saatlerine kadar kentin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli, güney ilçelerinde ise kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Vatandaşların, ani sel ve su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksaklıklar ile yaşanabilecek diğer olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi.