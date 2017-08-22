İstanbul'da şiddetli yağış etkili oldu

İstanbul'da yağış etkili olmaya başladı. Sağanak ve dolu uyarısı nedeniyle kentte çoğu araç sahibi kapalı otoparkları tercih ederken, kapalı alanlarda yer bulamayanlar battaniye, kilim ve kartonlarla araçlarını korumaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir uyarısı yapılan sağanak, İstanbul genelinde etkili olmaya başladı.



Şiddetli yağış, Beykoz, Silivri, Bakırköy, Küçükçekmece, Zeytinburnu başta olmak üzere tüm ilçelerde şiddetini arttırarak sürüyor.



Sağanak nedeniyle kentte şu anda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı, belediye ve AFAD ekiplerinin ise acil müdahale amacıyla hazır bekletildiği öğrenildi.







ARAÇ SAHİPLERİNDEN BATTANİYELİ KİLİMLİ KARTONLU ÖNLEM



İstanbul'da yaz döneminde gerçekleşen iki büyük yağış sonucu oluşan zarar nedeniyle 600 milyon liranın üzerinde hasar ödemesi yaptığı belirtilen sigorta şirketleri, dünden itibaren gönderdikleri SMS'ler ve e-postalar ile İstanbul ve çevresindeki yağış beklentisi dolayısıyla meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı müşterilerine tedbirli olmaları uyarısında bulundu.



Vatandaşlar ise bu uyarıların ardından konut ve iş yerleri için önlem aldı. Bazı vatandaşlar da araçları için kapalı otoparkları tercih etti. Kapalı alanlarda yer bulamayanlar ise battaniye, kilim ve kartonlarla on binlerce liralık servetlerini korumaya çalıştı.







İSTANBUL'DA TRAFİK SAKİN



İstanbul trafiğinde de bugün hissedilir derecede sakinlik görülüyor. Bazı vatandaşlar, olası yağışa karşı bugün toplu ulaşımı tercih etti.



Kuvvetli yağış beklentisi, dolaplardan mont ve şemsiyeleri de çıkardı. Metro ve Metrobüs duraklarında şemsiye satan işportacı sayısında da artış olduğu görüldü.



Önceki yağışta yaşanan su baskınları ve selin ardından bodrum katlarında oturanlar, kum torbaları ve benzeri şeylerle önlem almaya çalıştı.



HAVA TRAFİĞİNDE KISA SÜRELİ GECİKMELER YAŞANDI



Bu arada, şiddetli yağış, sabah saatlerinden itibaren Atatürk Havalimanı'nda da etkili oldu.



Havalimanına inecek uçaklar arasındaki mesafe, yaklaşma sırasında sıkıntı yaşanmaması için artırıldı. Bu nedenle inen uçaklarda kısa süreli gecikmeler meydana geldi.