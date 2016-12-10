İstanbul'da terör saldırısı

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Vodafone Arena stadı yakınında bombalı terör saldırısı meydana geldi. İçişleri Bakanı Soylu, "Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş 29 şehidimiz var." dedi.

Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınlarında patlama meydana geldi.



Beşiktaş Vodafone Arena'da, Süper Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maçın bitiminde, taraftar stadı terk ettikten sonra saat 22.29'da bölgedeki çevik kuvvet polislerini hedef alan iki ayrı terör saldırısı düzenlendi.



İlk saldırı "Beleştepe" olarak isimlendirilen yerde, seyir halindeki bomba yüklü bir aracın patlaması şeklinde gerçekleşti. İkinci saldırı ise 45 saniye sonra Maçka Parkı'nda yine polislerin bulunduğu bölgede durdurulmak istenen bir teröristin kendisini patlatması sonucu meydana geldi.



Anadolu yakasından bile duyulan patlamaların ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Terör saldırısının ardından Meclis-i Mebusan ile Dolmabahçe caddeleri bir süre trafiğe kapatıldı. Çevrede şüphelenilen paketler, olay yerine çağrılan bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde imha edildi.



İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile Terör ve Örgütlü Suçlardan Sorumlu Başsavcı Vekili İsmail Uçar'la birlikte aynı büroda görevli 3 savcı, olay yerine giderek inceleme yaptı.



Başsavcılık, söz konusu patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.



SAĞLIK BAKANLIĞI: KAN İHTİYACI YOK

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bombalı saldırının ardından yaralıların bulunduğu hastanelerde herhangi bir kan ihtiyacının bulunmadığı bildirildi.



Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık da saldırı olduğu anda bölge stoklarından Avrupa ve Kuzey Marmara'dan ihtiyaç bildirilmemesine rağmen kan sevkıyatı yapıldığını bildirerek, "Kan ihtiyacı bulunmamakta." dedi.



YAYIN YASAĞI



RTÜK, Başbakanlık tarafından patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirildiğini bildirdi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör saldırılarına ilişkin haberi TBMM Genel Kurulunda İçişleri Bakanlığının 2017 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında aldı. Milletvekillerine bilgi veren Soylu, "Maçın hemen çıkışında Bursaspor taraftarının dağıldığı çıkışta, taraftarlar dağıldıktan sonra Çevik Kuvvet polisimizin olduğu noktada bir bombalı araç olduğu değerlendiriliyor. 20'ye yakın yaralı var, şehit sayısı konusunda bir bilgimiz yok. İnşallah olmayacağını ümit ediyoruz. Yaralılar polis." dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Vasip Şahin'i telefonla arayarak, konuya ilişkin bilgi aldı.



Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da terör saldırılarının hemen akabinde Başbakan Yıldırım, İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile ayrı ayrı telefonla görüştü.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Terör ve Örgütlü Suçlardan Sorumlu Başsavcıvekili İsmail Uçar ile aynı büroda görevli 3 savcı, olay yerine giderek inceleme yaptı. Başsavcılık, terör saldırısına ilişkin soruşturma başlattı.



Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki patlama sonrasında hastanelerde kan ihtiyacının bulunmadığını duyurdu.



BAKANLAR İSTANBUL'A GELDİ

Ankara'daki çalışmalarını yarıda kesen Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç İstanbul'a geldi.



Soylu, Atatürk Havalimanında yaptığı açıklamada, "İki patlama olduğu arkadaşlarımız tarafından değerlendirildi. Birisi tam stadın hemen üzerinde Süzer Plaza ile yan yana olan, daha önce 'Beleştepe' denilen yerde, diğeri ise Maçka Parkı'nda. Maçka Parkı'ndakinin canlı bomba olduğu değerlendiriliyor." diye konuştu.



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Soylu, Akdağ, Kaya ve Kılıç, terör saldırılarının meydana geldiği yerde inceleme yaptı, İstanbul Valisi Şahin ve Emniyet Müdürü Çalışkan'dan bilgi aldı.



Kurtulmuş ve beraberindeki bakanlar, saldırıda yaralananları tedavi gördükleri Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etti.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:



"Terörün, her türlü değeri ve ahlakı çiğneyen yüzünün en çirkin haline, bu gece İstanbul'da, bir kez daha şahit olduk. Türkiye ne zaman, geleceğe yönelik olumlu bir adım atsa, cevabı hemen, terör örgütleri eliyle kan, can, vahşet, kaos olarak önümüze gelmektedir. Son yıllarda defalarca yaşadığımız bu alçak saldırıyı yapan terör örgütünün adının ve yönteminin herhangi bir önemi yoktur. PKK'sıyla, DEAŞ'ıyla, FETÖ'süyle tüm terör örgütleri aynı amaç için ülkemize ve milletimize saldırmaktadır. Türkiye'nin, bu ahlaksız terör saldırısından sonra da yaralarını kendisinin saracağını, yasını hakiki dostlarıyla birlikte kendi başına tutacağını, yasak savma kabilinden açıklamalar dışında yanında kimseyi bulamayacağını biliyoruz. Terörle mücadele eden Türkiye'nin ve Türk milletinin yanında yer almak yerine, terör örgütlerini ve teröristleri desteklemeyi tercih eden ülkelerin, bu olaydan sonra farklı davranmalarını beklemek için sebebimiz kalmamıştır. Allah'ın yardımıyla, ülke ve millet olarak, terörün, terör örgütlerinin, teröristlerin ve elbette onların arkalarındaki güçlerin üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."



BAŞBAKAN YILDIRIM'IN AÇIKLAMASI

Başbakan Yıldırım, terör saldırısına ilişkin yazılı açıklamasında, şunları aktardı:



"Hayata, huzura, mutluluğa pusu kuran katiller devlet ve milletimizin bütünlüğüne halel getiremeyecekler, Türkiye'yi demokrasi ve hukuk yolundan çeviremeyeceklerdir. Aziz milletimize şimdiden büyük sabır ve metanet diliyorum. Aziz şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Hayata kasteden katiller ve kendi bedenlerini de imha eden o aşağılık ruhları ölüme gönderen odaklar da hak ettikleri cevabı alacaklardır. Hükümetimiz ve bakanlarımız alçak saldırının aydınlanması için bütün dikkatiyle teyakkuz halindedir. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın ve daima insanlığın vicdanı olan ülkemizi, milletimizi ve devletimizi korusun."



YOĞUN BAKIMDAKİ 3 YARALININ DURUMU CİDDİ

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Soylu, Sağlık Bakanı Akdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İstanbul Valisi Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan ile Polis Eğitim ve Kongre Merkezinde (PEKOM) İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Kurtulmuş, terör saldırılarına ilişkin şu bilgileri verdi:



"Maalesef dün 22.29 sıralarında Beşiktaş Vodafone Arena Stadının çıkışında elim bir terör saldırıyla karşı karşıya kaldık. Beşiktaş-Bursaspor arasındaki müsabakanın hemen bitiminde Beşiktaş taraftarı ve ardından Bursaspor taraftarı stadı terk ettikten sonra staddaki asayişi sağlamakla görevli olan çevik kuvvet polislerini doğrudan doğruya hedef alarak yapılan bombalı saldırı oldu. Bombalı saldırı sırasında önce Beleştepe olarak isimlendirilen yerde oradan geçmekten olan seyir halindeki bir araç patlatıldı ve 45 saniye sonra da Maçka parkında yine polislerin bulunduğu bölgede bir kişi durduruldu ve o kişinin de kendini patlatması sonucu 2 bombalı saldırıyla çok hain, çok alçak terör saldırısıyla Türkiye olarak karşı karşıya kalmış olduk."



Süleyman Soylu, "Bu iki patlamada milletimize üzülerek ve içimiz yanarak belirtiyoruz ki şu anda Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş 29 şehidimiz var. İkisi sivil, biri emniyet müdürü, biri emniyet amiri olmak üzere toplam 27 polis arkadaşımız. 166 şu ana kadar tespit edilen yaralımız var." dedi.



Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise saldırının ardından ilk 4 dakika içerisinde ilk ambulansın olay yerine ulaştığını belirterek, 106 ambulansla ve çok sayıda Ulusal Medical Kurtarma Ekibi elemanı ve 112 acil personeliyle yaralılara müdahale edildiğini söyledi.



Akdağ, "Hastanelerimizde kayıtlı hasta sayısı 166, bunlardan 20'si evlerine gönderilebilmiştir. Şu anda halihazırda ameliyat halinde olan 17 kardeşimiz var. 6 kardeşimiz de yoğun bakımda, yoğun bakımda olan kardeşlerimizin 3'ünün durumu oldukça ciddi." diye konuştu.

Kaynak: AA