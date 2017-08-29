İstanbul'da sahte para operasyonu

Bağcılar'da, piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağcılar'da piyasaya sahte para sürmek istediği öğrenilen İ.A'yı takibe aldı.



Jandarmanın operasyonunda, simit kafe işlettiği belirlenen İ.A. yakalandı.



Kafede yapılan aramada, imalathane bölümündeki dolapların arkasına gizlenmiş sahte 480 adet 200 lira, bin 540 adet 100 lira ve 940 adet 50 liralık banknot ele geçirildi.



Gözaltındaki şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.





