İstanbul'da sağanak yağış etkisini azaltacak

Gök gürültülü şiddetli yağış İstanbul'un tamamında etkili oldu. Vatandaşlar ulaşımda güçlük yaşarken hava trafiğinde de aksamalar meydana geldi. Meteoroloji sağanak yağışın etkisini azaltmasının beklendiğini açıkladı.

Sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler zor anlar yaşadı.



AA muhabirinin aldığı bilgilere göre İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültü kuvvetli sağanak, başta trafik olmak üzere yaşamı olumsuz etkiledi.



İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabında, "Bugün ilimiz yoğun yağış aldığından ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması rica olunur." uyarısında bulundu.



Yağış nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yollarda meydana gelen su birikintisi nedeniyle araçlar ilerleyemezken, bir çok araç yolda kaldı. Şehrin ana arterlerinde trafik tıkanırken, toplu taşımda da kent genelinde aksama yaşanıyor.



HAFİF METRO VE TRAMVAY SEFERLERİ DURDU



Yağış nedeniyle trafikle aksamalar meydana gelirken, bazı metro seferler geçici olarak durduruldu. Sabah saat 10.00'dan itibaren M1 Hafif Metro Hattı'nda Yenikapı-Bakırköy istasyonları arasında sefer yapılamıyor. Seferler Otogar-Kirazlı/Bakırköy-Atatürk Havalimanı arasında gerçekleştiriliyor.



T1 ve T3 hatlarının tamamında sefer yapılamıyor. Taksim Metro İstasyonu Gezi Parkı çıkışı yolcu alımına kapatılırken, diğer girişlerden yolcular istasyona alınıyor.



T4, M3, M2, Füniküler, Maçka teleferik hatlarında herhangi bir sefer aksaması yaşanmazken, Eyüp-Pierloti teleferik hattında sefer durduruldu.



Birçok iş yeri, çarşı ve iş hanını su bastı



Yollarda kalan ve sahiplerince bırakılan araçların kaldırılması için ise çekiciler sevk edildi.



Kentte ulaşımda yaşanan sorunların dışında birçok iş yeri, çarşı ve iş hanını su bastı. Sağanak, yol üzerindeki bazı ağaç ve direkleri de devirdi.



Şehrin çeşitli yerlerinde bazı yurttaşlar araçlarında mahsur kalırken, bazı vatandaşlar ise işe yürüyerek gitmeye çalışıyor.



Şiddetli yağış, kentin bazı noktalarda trafik kazalarına da yol açtı.



AVRASYA TÜNELİ HER İKİ YÖNDEN TRAFİĞE AÇILDI



Avrasya Tüneli İşletmesinden yapılan yazılı açıklamada, "Avrasya Tüneli her iki yönde trafiğe açılmıştır. Bağlantı yollarındaki trafiğin normale dönmesinin hemen akabinde Avrasya Tüneli tüm sistemleriyle her iki yönde yeniden İstanbullular'ın hizmetine sunulmuştur. Asya ve Avrupa yönündeki tüm geçişler kesintisiz olarak hizmete devam etmektedir." denildi.



Tünel, şiddetli yağış nedeniyle saat 10.00'dan itibaren tek yönde geçici olarak kapatılmıştı.



Öte yandan metro hatlarından M1 Otogar-Yenikapı ile M2 Haliç-Yenikapı hatlarının dışındaki tüm seferlerin sorunsuz devam ettiği, İETT'nin metro ulaşımının aksadığı bölgelere ek seferler koyduğu bildirildi.

Hava ulaşımında aksaklıklar



İstanbul hava sahası üzerine yoğunlaşan elektrik yüklü bulutlar olarak adlandırılan Cumulonimbus (CB) bulutları pilotlara zor anlar yaşattı.



CB bulutları nedeniyle Atatürk Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.



Yakıtı azalan uçaklar ise İstanbul'a yakın başka havalimanlarına yönlendirildi.



Metrekareye 65 kilogram yağış düştü



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte sabah 07.00 sıralarında başlayan yağış şehri etkisi altına aldı.



Metrekareye 65 kilogram yağış düştüğü, yağışla beraber rüzgarın hızının saatte 70-80 kilometreye kadar çıktığı belirtilen açıklamada, yağışın Silivri, Büyükçekmece, Başakşehir, Üsküdar, Şişli, Fatih ve Bakırköy'de etkili olduğu belirtildi.



Yağışın şu sıralarda şehir merkezinde etkisi azaltırken Karadeniz sahillerinde etkili olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İBB ekipleri alarma geçti. İtfaiye Yol Bakım Onarım Daire Başkanlığı, İSKİ, İSTAÇ ekipleri su baskını olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Verilere göre en son Haziran 2014 yılında saatte metrekareye 50 kilogram yağış düşmüştü. İstanbul’da meteorolojik eşik değerlerine (1 saatte 17 kg yağış ve üzeri) göre şiddetli yağış kategorisinin 4 katı yağış düştü. Trafikle aksamalar meydana gelirken bazı metro seferler geçici olarak durduruldu. İBB ekipleri su baskınlarıyla 6 bin 388 personel, bin 194 araç, 417 motopomp, 786 dalgıç pompası ve ekipmanla mücadele ediyor."



Silivri'de vatandaşlar bot ve iş makineleriyle kurtarıldı



Yağıştan en çok etkilenen ilçelerden Silivri'de, şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintisi oluşan yollarda, bazı araçlar mahsur kaldı.



Sürücülerin trafikte zor anlar yaşadığı ilçede, polis ve jandarma ekipleri, ana arter ve ara yollarda trafiğin aksamaması için önlem aldı.



Gümüşyaka Mahallesi'nin Siteler mevkisinde de çok sayıda ev ve iş yerinde su baskını yaşandı. Ekipler, söz konusu yerlerde çalışma başlatırken, mahsur kalan vatandaşlar, bot ve iş makineleriyle bulundukları yerden kurtarıldı.



Şiddetli yağış nedeniyle bir evin bahçe duvarı çökerken, kurtarma çalışmalarına katılan bir itfaiye aracı da yan yattı.



Çatalca ilçe merkezindeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Su baskınlarına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde mahsur kalanları bulunduğu yerden itfaiye araçlarıyla aldı.



Meteoroloji: Sağanak yağış etkisini azaltacak



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından, "Meteorolojik Değerlendirme 1" başlığıyla duyuru yaptı.



Marmara Bölgesi'nde devam eden kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışın saat 15.00'ten sonra Trakya ve İstanbul'da etkisini azaltmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:



"Ancak yağışlı sistemin Marmara'nın doğusuna hareket ederek Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın özellikle kıyı kesimlerinde yarın öğle saatlerine kadar şiddetli (75-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olması beklenmektedir. Saat 11.00 itibarıyla son 6 saatte, Silivri'de 128, Üsküdar'da 108, Beykoz'da 85, Sarıyer'de 78, Çatalca'da 55, Kırklareli/Vize'de 45, Eyüp'te 44, Güngören'de 44, Çekmeköy' de 39 ve Kadıköy'de 35 kg yağış kaydedilmiştir."



Üsküdar'da bir vakfa ait otoparkın istinat duvarı çöktü



Üsküdar Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle bir vakfa ait otoparkın istinat duvarı çöktü.



Çökme nedeniyle binanın girişi kapanırken, apartman sakinleri binaya alt katta bulunan dairenin balkonuna kurdukları merdivenle giriş çıkış yapıyor.



Yağışın etkili olduğu ilçelerden Ataşehir'de de derenin taşması sonucu su baskını meydana gelen binaların alt katlarındaki daireler kullanılamaz hale geldi.



Esatpaşa Mahallesi Bingöl Sokak'ta bulunan su tahliye kanalı ve derenin taşması sonucu su baskını meydana geldi. Aynı sokakta bulunan ev ve iş yerlerinin giriş katlarında su baskını meydana geldi.



Aynı sokakta bulunan 4 katlı bir binanın ilk katında bulunan 3 daire, yükselen dere sularının evlerin pencerelerinden içeri akması sonucu kullanılamaz hale geldi. Su baskının yaşandığı sokaktaki giriş ve bodrum katta bulunan ev ve iş yerleri kullanılamaz hale geldi.



BAŞBAKAN YILDIRIM: HASARLARLA İLGİLİ GEREKEN YAPILACAK



Başbakan ve AK Parti Grubu Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısının ardından, İstanbul'daki şiddetli yağışla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.



İstanbul'daki yağışın büyük, beklenmeyen çok aşırı bir yağış olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları ifade etti:



"Normal mevsim düzeylerinin, ortalamalarının çok çok üzerinde bir yağış. Ama belediye ve valilik iyi bir işbirliği içerisinde işi, krizi yönetiyor. Ana arterlerde bazı su birikintileri falan var. Araç trafiğine kısıtlama getirdiler. Olay kontrol altında. Şu ana kadar rapor edilen can kaybı yok. Afet düzeyinde bir iş. Kısa zamanda anormal bir yağış düşüşü böyle bir durumu ortaya çıkardı. Doğacak hasarlarla ilgili gereken de yapılacak."

İstanbul Valisi Şahin'den açıklama



İstanbul Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada, "Saat 14.00'ten sonra tekrar yoğun bir yağış bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerine kadar sürmesini tahmin ediyor" dedi.



'TAM BİR AFET, OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM'



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul'daki yağışa ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü, hasar tespitinin ise daha sonra gerçekleştirileceğini aktardı. Bakan Arslan, "Herhangi bir hasar durumunda tespiti yapılıp, zarar ziyan ödemesi yönünde destek olunacak. Şu an yağmur durmuş vaziyette. Su tahliyeleri yapılıyor. Bugünkü yağışı meteorolojinin yoğun yağış haberiyle örtüştürmek doğru bir şey değil. Tam bir afettir. Metrekareye 250 kilogram yağmur yağmış, bir saat, bir buçuk saatte, bu olağanüstü bir durum." değerlendirmesinde bulundu.



'DERE KENARINDAKİLER BAŞKA YERE GİTSİN' UYARISI



Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu da İstanbul'daki şiddetli yağışlarla ilgili olarak vatandaşlara, "Zaruret olmadıkça dışarı çıkmasınlar. Küçük arabalarla yollara çıkmasınlar, gidecekleri yerlere mümkünse toplu taşıma araçları ile gitsinler. Herhangi bir işi yoksa evde beklesin, eğer dere kenarında ise gerekirse başka yere taşınsın." uyarısında bulundu.

Kızılay teyakkuz halinde bekliyor



Afet Operasyon Merkezi (AFOM) tarafından takip edilen gelişmeler üzerine çalışmalarına başlayan Kızılay Marmara Bölge Afet Yönetim Merkezi (MAFOM) ile Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetim Merkezi, toplam 4 TIR dolusu barınma ünitesi, battaniye, mutfak seti ve kumanyayı hazır hale getirdi. Bölgedeki Kızılay şubeleri de herhangi bir yardım çağrısı durumunda teyakkuz halinde bekliyor.



Kızılay'ın, Meteorolojinin hafta içerisindeki uyarılarını dikkate alarak önlemlerini artırdığını ifade eden Kınık, "Kızılay, sağanak yağışın hemen ardından anında ihtiyaç duyulan malzemeyi hazır hale getirdi. İlk ihtiyaç tespitinin ardından gerekli insani yardım malzemelerini dağıtacağız. İstanbul'daki Kızılay şubeleri de bölgedeki çalışmalara destek vermek üzere harekete geçti." bilgisini paylaştı.