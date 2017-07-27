İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'da sağanak etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağış, akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini gösterdi.

Silivri ve Beylikdüzü'nde dolu şeklinde de görülen yağış, İstanbul genelinde etkili oldu.

Yağışla birlikte rüzgar da kuzey yönünden kuvvetlice ve aralıklarla fırtına şeklinde esti.

AVRASYA TÜNELİ KAPATILDI



Avrasya Tüneli'nin, yağış ve fırtına sebebiyle geçici süreyle tedbiren trafiğe kapandığı belirtildi.

Kent genelinde akşam saatlerinde yer yer dolu şeklinde yağan sağanak nedeniyle trafikte de aksamalar yaşanıyor.





