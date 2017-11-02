'İstanbul'da raylı sistemlerin 400 km üzerine çıkması hedefleniyor'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Ayözen, "Raylı sistem projelerinin 2019 yılı sonunda 400 km üzerine çıkarılması hedefleniyor." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bakanlıkla iş birliği ile geliştirmiş olduğu raylı sistem projeleri bugün 150 km. Fakat mevcut çalışmalar neticesinde 2019 yılı sonunda 400 km üzerine çıkarılması hedefleniyor." dedi.



10.Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı, İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen fuarda Transist 2017, Innovation (İnovasyon), Integration (Entegrasyon), Information (Bilgi Sistemleri), Intelligence (İş Zekası) teması etrafında ulaşım sektöründeki yeni ürün ve teknolojiler ziyaretçilerle buluştu. 4 Kasım'a kadar devam edecek fuar ile ulaşım alanındaki yeni teknoloji ve stratejik gelişmeler aktarılacak.



Binlerce yıllık kent mirası, yenilikçi toplu ulaşım sistemleri ile benzerlik gösteren dünyanın en önemli şehirleri arasındaki İstanbul ve Moskova Transist 2017 kapsamında Partner Şehir çatısı altında buluşacak. Fuarda iki şehir arasında deneyim aktarımından yola çıkarak ülkelerarası ticari potansiyele katkı sağlanması hedefleniyor.



İki gün sürecek 10. Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı'nın kongre ayağında Geleceğin Ulaşımına Yön Veren Değişim; Açık İnovasyon (Innovation), Ulaşım Modlarının Entegrasyonu ve Şehir İçi Hareketlilik (Integration), Bilgilendirme Sistemleri ve Ulaştırma Ağlarının Etkin Yönetimi (Information) ve Ulaşımda Entegre Planlamanın Anahtarı; İş Zekası Çözümleri (Intelligence) başlıkları altında 4 panel düzenlenecek.



Toplu ulaşım sektörünün sorunlarına farklı bakış açıları getirmeyi hedefleyen kongre kapsamında ana oturumların yanı sıra Smart Mobility Conference, Hackathon City İstanbul ve 12 çalıştay düzenlenecek. Smart Mobility Conference bu yıl ikinci kez Bisiklet Özgürlüğü (The Freedom of Cycling) teması ile gerçekleşecek.10 bin metrekare alanda 100'den fazla katılımcı firma ziyaretçilerle buluşacak. Geçtiğimiz yıl 23 farklı ülkeden binlerce ziyaretçinin katıldığı fuara bu yıl ilginin daha yoğun olması bekleniyor.



RAYLI SİSTEM PROJELERİ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen, Transist 2017'nin bu yıl 10. kez gerçekleştiğini, ilk andan itibaren yoğun bir katılımın olduğunu kaydetti. Ayözen, "Geçen yıl olduğu gibi 10 binin üzerinde katılımcı bekliyoruz fuara ve 150'nin üzerinde katılımcı firma. Yine bu yılda partner şehrimiz Moskova seçildi. Tarihi yapısı trafik özellikle ulaşım altyapısı anlamında İstanbul'a benzerliği göz önünde bulunduruldu." dedi.



Ayözen, şunları kaydetti:



"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bakanlıkla iş birliği ile geliştirmiş olduğu raylı sistem projeleri bugün 150 km. Fakat mevcut çalışmalar neticesinde 2019 yılı sonunda 400 km üzerine çıkarılması hedefleniyor. Burada da raylı sistem odaklı toplu taşıma gelişimine vurgu yapılan çeşitli oturumlar gerçekleştirilecek. Yine Smart Mobility konferansımızda toplu ulaşımda özellikle bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması adına ana oturum gerçekleştirecek."



