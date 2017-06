İBB Gençlik Meclisi’nden Portland kahramanları adına barış ormanı

İBB Gençlik Meclisi, ABD'de Müslümanlara yönelik saldırıyı engellemek isterken hayatını kaybeden iki ismin adına İstanbul’da barış ormanı oluşturacak.

ABD’de geçtiğimiz Cuma günü Jeremy Joseph Christian adındaki saldırgan trende bulunan biri başörtülü diğeri siyahi iki Müslüman kadına hakaret etmiş ve kendisine engel olmak isteyen Taliesin Myrddin Namkai-Meche ve Ricky John Best'i öldürmüş, Micah David-Cole Fletcher'i de ağır yaralamıştı.



Avrupa ve dünyada artan Antisemitizm ve İslamafobi’ye karşı çalışmalara uluslararası düzeyde destek veren İBB Gençlik Meclisi ABD’de yaşanan olayda hayatını kaybeden iki ismin adına barış ormanı oluşturma kararı aldı.



Uluslararası platformlarda artan İslamafobi ve ırkçılığa yönelik çalışmalarda bulunduklarını dile getiren İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, ırkçı saldırıda öldürülen Taliesin Myrddin Namkai-Meche ve Ricky John Best adına İstanbul’da barış ormanı oluşturacaklarını dile getirdi.



ULUSLARARASI BARIŞ ÖDÜLÜ



Ağırbaş ayrıca Irkçı saldırıda saldırıya uğrayanlara destek verdikleri için öldürülen Taliesin Myrddin Namkai-Meche ve Ricky John Best adına Uluslararası Barış Ödülü tertiplemek adına da çalışma başlattıklarını belirtti.



HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİNE ZİYARET



Hayatını kaybeden her iki ismin ailelerini en kısa zamanda ziyaret etmeyi ve onları İstanbul’da ağırlayarak gençlerle buluşturmayı planladıklarını dile getiren İBB Gençlik Meclisi Başkanı, dünyada artan İslamafobi’ye karşı uluslararası kuruluşları göreve çağırdı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında ortaya koyduğu misyon ve vizyona bağlı kalarak, çalışmalarını sürdüren İBB Gençlik Meclisi, Samed Ağırbaş başkanlığındaki 5. Döneminde yurt içi ve uluslararası bir çok faaliyet gerçekleştiren İBB Gençlik Meclisi farklı alanlarda yaptığı çalışmaları aralıksız sürdürecek.



PORTLAND SALDIRISINDA NE OLMUŞTU?



ABD'nin Oregon eyaletinin Portland kentinde 26 Mayıs 2017 tarihinde biri başörtülü diğeri siyahi iki Müslüman kadına trende hakaret eden beyaz ırkçı bir kişi, kendisine engel olmak isteyen üç kişiden ikisini öldürüp birini ağır yaralamıştı.







Görgü tanıklarına göre, biri başörtülü diğeri siyahi iki Müslüman kadına hakaret ederek, vergi ödemediklerini, trenden inmelerini ve ülkeyi terk etmeleri gerektiğini söyleyerek İki kadına bağıran Jeremy Joseph Christian, "Müslümanlardan nefret ettiğini" ve "Müslümanların cani olduğunu" söylerken orada bulunan bazı vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılmıştı.



Kendisine engel olmaya çalışan Taliesin Myrddin Namkai-Meche ve Ricky John Best'i öldüren ve Micah David-Cole Fletcher'i ağır yaralayan Jeremy Joseph Christian olay sonrası polis tarafından gözaltına alınmıştı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Portland Polisi iki Müslüman kadının polis olay yerine varmadan oradan ayrıldığını ve cinayetlerin nefret suçundan kaynaklandığını belirtti.



Christian'ın tutuklandığı belirtilen açıklamada zanlının iki cinayet, iki nefret suçu, bir adam yaralama ve bir suç aleti taşıma olmak üzere altı ayrı suçtan yargılanacağı kaydedildi.







BİLİNEN BİR IRKÇIYDI



Amerikan medyasındaki haberlere göre katil zanlısı Christian'ın, sosyal medya hesaplarında da Yahudi ve Müslüman karşıtı mesajlar paylaştığı 29 Nisan'da Portland'ın Montaville Park'ında bir yürüyüşe beyzbol sopası ile geldiği ve göstericilere sopayla saldırmaya kalkıştığı belirtildi.