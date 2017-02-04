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04 Şubat 2017 08:02 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2017 08:04

İstanbul'da polise silahlı saldırı

Esenyurt'ta uygulama yapan polis ekiplerine bir araziden ateş açan şüpheli yaralı yakalanırken, üzerinde yapılan aramada 3 silah bulundu.

İstanbul'da polise silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre, polis aracıyla seyir halinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yapan ekiplere, Örnek Mahallesi'nde bir araziden ateş açıldı.

Polis ekipleri açılan ateşe anında karşılık vererek, şüpheli A.B'yi yaralı olarak yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 3 silah ele geçirildi.

Şüphelinin, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Etiketler: İstanbulesenyurt


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