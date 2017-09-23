Bağcılar'da şüpheliyle polis arasında çatışma

Bağcılar'da kontrol noktasından kaçan ve ekiplere silahla ateş açan şüpheli, yaralı yakalandı.

Bağcılar'da kontrol noktasından kaçan ve ekiplere silahla ateş açan şüpheli, yaralı yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Kirazlı Mahallesi'nde uygulama yapan yunus ekipleri, şüphelendikleri aracı durdurmak istedi. Araçtaki E.K. ile Ö.C, "dur" ihtarına uymayarak kaçınca kovalamaca yaşandı. Daha sonra durdurulan otomobilde yapılan aramada poşet içerisinde ve kağıtlara sarılı, satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu madde bulundu.



Ö.C. gözaltına alınırken, şüphelilerden E.K. olay yerinden yaya olarak kaçmaya başladı. Şüpheli, kendisini takip eden polislere, silahla ateş açtı.



Polislerin karşılık verdiği şüpheli, kısa süreli çatışma sonucu yaralı yakalandı. Karın bölgesinden yaralanan E.K, olay yerine çağrılan ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö.C. de emniyete götürüldü.



Cezaevi firarisi olduğu belirlenen E.K'nin "adam yaralama, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapmak, resmi belgede sahtecilik, oto hırsızlığı, aile içi şiddet" suçlarından kaydının, "uyuşturucu madde ticareti ve göçmen kaçakçılığı" suçlarından aranmasının olduğu belirtildi.



Ö.C'nin de "uyuşturucu imalatı ve ticareti yapmak, tehdit ve yaralama" gibi çeşitli suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.