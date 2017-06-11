İstanbul'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 32 yaralı

İstanbul Sögütlüçeşme metrobüs durağında, iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 32 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sögütlüçeşme metrobüs durağında, iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Çarpışmanın etkisiyle metrobüslerde bulunan 32 kişi yaralandı.



Araçta sıkışan metrobüs şoförünün kurtarılması için de çalışma başlatıldı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan şoför hastaneye kaldırıldı.



İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle bir süre durağın üst kısmında devam eden metrobüs seferleri, araçların yoldan kaldırılmasının arından normale döndü.