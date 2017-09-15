İstanbul'da "Kurt Kapanı 8" uygulaması: 20 kişi yakalandı

İstanbul'da 115 noktada 2 bin personelle gerçekleştirilen "Kurt Kapanı - 8" uygulaması sonucunda, 2 tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, aranan 20 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde 2 bin 121 araç kontrol edildi. Aranan 77 araç tespit edilirken, 125 sürücüye toplam 87 bin 155 lira ceza uygulandı. Ayrıca, 37 araç trafikten men edildi.



Denetimlerde, 2 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 56 fişek, 2 uyuşturucu hap, 691 gram uyuşturucu madde (bonzai, kokain vb.) ele geçirildi. Bunlarla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.



İl genelinde 4 bin 668 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan uygulamada aranan 20 kişi yakalandı.



İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 39 ilçede, ilçe emniyet müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla, "Kurt Kapanı 8" uygulaması yapılmıştı.