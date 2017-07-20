İstanbul'da 'Kurt Kapanı-7' uygulaması yapıldı

Anadolu Yakası'nda, bin polisin katılımıyla hava destekli "Kurt Kapanı-7" operasyonu düzenlendi.

İstanbul'da hava destekli "Kurt Kapanı-7" operasyonu kapsamında, şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yapılırken, Narkotim ekipleri de özellikle kapalı kasa araçlar içerisinde dedektör köpeklerle uyuşturucu madde araması gerçekleştirdi.



İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yönettiği operasyona, emniyete bağlı şubeler ve Anadolu Yakası'ndaki ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı bin polis katıldı.







Operasyonda, şüpheli görülen şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirilirken üst araması da yapıldı. Şüpheli araçlar da durdurularak arandı. Özellikle kapalı kasa araçlarda Narkotim ekipleri dedektör köpeklerle uyuşturucu araması yaptı.



Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği Ekipleri, durdurulan araçların şasi numaralarını kontrol ederek çalıntı olup olmadığını denetledi.







Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sürücülerin ehliyet, ruhsat kontrollerini yaptı. Evraklarında eksiklik olan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.



Uygulama kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda araçlar durdurularak, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri, üst ve araç aramaları yapıldı.



"Kurt Kapanı-7" operasyonu kapsamında, saat 13.00'te başlayan denetim ve uygulamalar, saat 15.00'te sona erdi.