İstanbul'da kurbanlık sıkıntısı yok

İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Anadolu'nun çeşitli il ve ilçelerinden İstanbul'a getirilen 17 bin büyükbaş ve 4 bin 800 küçükbaş kurbanlığın Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçmesine izin verildiğini belirtti.

Karaca, İstanbul'da Kurban Bayramı ile ilgili tüm tedbirlerini alındığını, kurbanlıkların kente girişine 17 Ağustos'ta 24.00 itibarıyla izin verileceğini söyledi.



Geçiş için izin verilen hayvanların saat 24.00'te üç noktada, denetim altında sevk edileceğini vurgulayan Karaca, "17 bin büyükbaş ve 4 bin 800 küçükbaşın her türlü kontrolü yapıldı. Gerekli şartlara uygun hayvanların geçişine izin verildi. Kurbanlıklar Çamlıca Gişeleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantılı olarak Hüseyinlik Mahallesi ile Riva'daki kontrol noktalarından geçirilerek, Avrupa Yakası'na alınacak." diye konuştu.



Her üç noktada da il ve ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde çalışan veteriner hekimlerin nöbet tuttuğunu aktaran Karaca, Avrupa Yakası'ndan Anadolu'ya geçişte herhangi bir yasak bulunmadığını, zaten bu yönlü bir geçişin de satıcılar tarafından çok fazla tercih edilmediğini dile getirdi.



Veteriner hekimlerin gerektiğinde pazar yerlerinde de gebe ve damızlık dişi hayvan kontrolleri yapabileceklerini aktaran Karaca, "Ayrıca İstanbul'da kurbanlık sıkıntısı yok." dedi.



Geçen yıl İstanbul'da 112 bin büyükbaş, 103 bin de küçükbaş kurbanlık satıldığını ifade eden Karaca, şunları söyledi:



"Bu yıl da hemen hemen aynı rakamları öngörüyoruz. 10 günlük bir Kurban Bayramı var. Kentte ikamet eden insanların önemli bir bölümünün kurbanı memleketlerinde geçirecekleri tahmin ediliyor. Bu nedenle İstanbul'da kurbanlık sıkıntısı olmayacağını düşünüyoruz."