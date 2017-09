İstanbul'da kurban pazarları toplanıyor

İstanbul'da kurulan kurban pazarları, bayramın üçüncü gününde toplanıyor.

Sultangazi'de kurulan 520 çadırlı kurban satış ve kesim alanında temizlik çalışmaları başladı. Neredeyse tamamı toplanan çadırlarda, sadece hayvanlarını satamayan çiftçiler için küçük bir bölüm ayrıldı.



Kurban satıcıları ise tekrar nakliye masrafı ödememek için ellerinde kalan hayvanları, yüzde 40'a varan indirimle satmaya başladı. Bayram öncesi 12 bin liraya satılan büyükbaş kurbanlar 8 bin liraya, bin 400 liraya satılan küçükbaş hayvanlar ise 800 liraya satılıyor.



Bayramının ilk günü kurban kesemeyen vatandaşlar, fiyatların düşmesinden dolayı kurban pazarında yoğunluk oluşturdu.



Ucuza vermek zorunda kaldık"



Hayvan satıcısı Sebahattin Acar, bayram dolayısıyla vatandaşların tatile gitmesinin satışları olumsuz etkilediğini ifade etti.



Acar, Ağrı'dan getirdiği büyükbaş kurbanlıkları geri götürmemek için düşük fiyattan satmak zorunda kaldığını belirterek, "Kurban satışları ilk günlerde iyi geçti. Son günlere girdiğimiz zaman artık piyasa düştü ve hayvanları ucuza vermek zorunda kaldık. Dört hayvanımız daha duruyor. 12 bin liraya verdiğimiz kurbanlıkları bitsin diye şuan 8 bin liraya indirdik." diye konuştu.



Küçükbaş hayvan satıcısı Murat Can da kurbanlıklarının elinde kalmasının sebebini, vatandaşın alım gücüne bağladı.



Can, elinde kalan kurbanları bugün satabilmeyi umduğunu ifade ederek, "Satışlar beklediğimizden biraz düşük seviyede. Fiyatlar ve maliyet yüksekti. İnsanların alım gücü de düşüktü. Bundan dolayı çoğu mal elimizde kaldı, satamadık. Bin 400 liraya sattığımız kurbanı şu an 800 liraya satamıyoruz. Satamazsak eğer, mecbur nakliye parası ödeyip Kırklareli'ne götüreceğiz. İnsanlar kurban kessin, hayır işlesin biz de malımızı satıp zarar etmeyelim." dedi.



Sarıyer'de kurban pazarındaki hayvanların neredeyse tamamı satıldı. Bayramın üçüncü gününde de kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, pazar yerine geldi. Vatandaşlar, bayramın son iki gününde kurban almanın daha uygun fiyata geldiğini belirtti.



Ağrı'dan 51 büyükbaş hayvan getiren Yılmaz Koçyiğit, elinde 11 hayvanı kaldığını ve bunlar satılmazsa çok büyük zarar edeceğini belirterek, kurban pazar yerlerinin pahalılığından yakındı.



Küçükbaş hayvan alan Alper Erdoğan ise bayramın ilk iki gününün yoğun geçtiğini, vatandaşların kurbanlık almak için üçüncü günü tercih ettiklerini böylece daha uygun fiyata aldıklarını söyledi.



Beykoz Belediyesi tarafından Çavuşbaşı Çiftlik Mahallesi'inde kurulan 150 çadırlı Kurbankent, bayramın üçüncü gününde toplanmaya başladı.



Büyükbaş hayvanların tamamının tükendiği Kurbankent'te, küçükbaş hayvanların satışı da bugün tamamlanarak, kesimleri Kurbankent'in yan tarafından yer alan kesim alanında gerçekleştiriliyor.



Beykoz Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri kurbankentte nöbete devam ediyor. Kurban pazarını kaldırma çalışmaları, alanın temizlenmesiyle 5 gün sürecek.



Beykoz Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez inşa edilen modern kesim alanı ise gelecek yıl da kullanılmak üzere sabit kalacak.