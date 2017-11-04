İstanbul'da kişi başı tasarruf 26 bin liraya dayandı

İstanbul, 14,8 milyonluk nüfusuyla dünyada 122 ülkeyi geride bırakırken, yılın ilk yarısındaki tasarruf miktarıyla da 81 ilin lideri oldu.

Türkiye'de ocak-eylül döneminde toplam tasarrufların yüzde 43'ünün gerçekleştirildiği İstanbul'da, kişi başı tasarruf miktarı 26 bin liraya dayandı.



2017'nin ocak-eylül döneminde Türkiye'de tasarruf mevduatı miktarı 891 milyar 549 milyon 848 bin liraya ulaştı. Geçen yıl için nüfusunun 79,8 milyona ulaşacağı öngörülen Türkiye'de, böylece kişi başına tasarruf miktarı da 11 bin 170 lira oldu.



Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 43'ü ise İstanbul'da birikti. Yaklaşık 14,8 milyon kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, yılın 9 ayında toplam 383 milyar 149 milyon 788 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı.



Sahip olduğu nüfusla 122 ülkeyi geride bırakan İstanbul'da, kişi başına tasarruflar da 25 bin 881 liraya ulaştı.



Kişi başı tasarruf mevduatı miktarında İstanbul'u, 16 bin 657 lirayla Ankara, 16 bin 603 lirayla Muğla, 15 bin 475 lirayla İzmir, 11 bin 905 lirayla Antalya, 11 bin 770 lirayla Tunceli, 10 bin 422 lirayla Yalova izledi. Böylece söz konusu 7 ilde kişi başına tasarruf mevduatları 10 bin liranın üzerine çıktı.



KİŞİ BAŞINA TASARRUF MEVDUATI EN AZ MUŞ'TA



Bu yılın ocak-eylül döneminde tüm illerde kişi başına düşen tasarruf mevduatı miktarının bin liranın üzerinde olduğu görüldü.



Bu dönemde, kişi başına tasarruf mevduatı en düşük olan il bin 249 lirayla Muş olurken, bu ili bin 361 lirayla Hakkari, bin 430 lirayla Ağrı ve bin 474 lirayla da Şırnak izledi.



Şanlıurfa bin 516 liralık, Bitlis bin 535 liralık, Van bin 837 liralık, Mardin 2 bin 6 liralık, Siirt 2 bin 48 liralık, Bingöl 2 bin 638 liralık, Adıyaman 2 bin 674 liralık, Kilis 2 bin 699 liralık ve Diyarbakır da 2 bin 721 liralık kişi başı tasarruf mevduatı ile son sıralarda yer alan iller arasına girdi.



