İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Kar yağışı akşam saatlerinde bir çok ilçede etkisini gösterdi. Trafik yoğunluğu ise yüzde 90'a ulaştı.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde devam eden sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.



Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar beyaza büründü.



Yollarda biriken kar nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu.



Bazı bölgelerde tipi görülürken, ekipler, yolları açık tutmak için aralıksız çalışıyor.



Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesinin, kar kalınlığının, kıyı ve iç kesimlerde 5-10, yükseklerde ise 25 santimetreye ulaşmasının beklendiği bildirildi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının -4 dereceye kadar düşeceği aktarıldı.

AKOM'DA ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Meteorolojiden gelen bilgiler doğrultusunda Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) alarm durumuna geçildi. Ana arterler ve bağlantı yollarında tedbirler alındı, ilçe belediyeleri bilgilendirildi.



Belediye ekipleri, bin 345 araç ve iş makinesi, 7 bin personelle kışla mücadele çalışmaları yapacak. İstanbul’da 7 bin 373 kilometrelik güzergah ağında 363 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı ekipler bekletiliyor.

KRİTİK NOKTALARA 10 BİN TUZ TORBASI BIRAKILDI



Bu kapsamda 43 kritik noktaya Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) kuruldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yolları için 13 BEUS sistemi ve trafik kontrol kameraları kullanıma hazır hale getirilirken, ek önlemler de alındı. İstanbul genelinde kritik noktalara ise vatandaşların kullanımı için 10 bin tuz torbası bırakıldı.

KİMSESİZ VATANDAŞLAR İÇİN BARINMA MERKEZLERİ HİZMET VERİYOR



Sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlar için barınma merkezleri hizmet veriyor. Zabıta, polis ve ambulanslar ile toplanan vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından misafir edilecek. Erkekler için Zeytinburnu Kompleksi, bayanlar için Darülaceze Merkezi’nde hazırlıklar tamamlandı. Bu çerçevede, sokakta yaşayan 616 vatandaş misafir ediliyor.



İlçe belediyeleri bölgelerinde tespit ettikleri evsiz vatandaşları İstanbul Büyükşehir Belediyesinin misafirhanelerine getirecek. Vatandaşlar sokakta kalan evsizleri 153 Beyaz Masa veya 155 Polis Merkezine bildirebilecek.



Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM kış şartlarında olumsuzluklara karşı vatandaşların iş birliğiyle sorunları çözmek için WhatsApp İhbar Hattı kurdu. İstanbul'da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ALO 153 BEYAZ MASA numarasının yanı sıra artık 0552 153 00 34 WhatsApp İhbar Hattı üzerinden de müracaatlarda bulunabilecek.



AKOM WHATSAPP HATTI KURDU



Kar yağışı sebebiyle mağdur olan vatandaşlar için AKOM tarafından WhatsApp hattı kuruldu.



Zor durumda kalan vatandaşlar 0552 153 00 34 numaralı telefona WhatsApp'tan konum ve fotoğraf atarak yardım isteyebilecekler.