İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, kar yağışının yoğun olduğu yerlerin başında Beylikdüzü, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) alınan bilgiye göre, kar yağışının yoğun olduğu yerlerin başında Beylikdüzü, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca geliyor.



Ayrıca, Sarıyer, Maslak, Levent ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü civarında da kar yağışı görülüyor.



Anadolu yakasında ise Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Kartal, Maltepe, Şile, Tuzla, Pendik ve Adalar'da kar yağışı etkili oluyor.



Kar yağışı dolayısıyla bazı bölgelerde trafikte yoğunluk yaşandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, şehir genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar ihtiyaç durumuna göre sabaha kadar sürdürülecek.



Aralıklı olarak sabaha kadar sürecek kar yağışının yarın öğlen saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA