İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Kentin bazı bölgelerinde akşam saatlerine doğru başlayan yağış, sulu kar şeklinde devam ediyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.



Kentin bazı bölgelerinde akşam saatlerine doğru başlayan yağış, sulu kar şeklinde devam ediyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) alınan bilgiye göre, yağışın gece boyunca sulu kar şeklinde olması bekleniyor.



Şehrin genelinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi, bu nedenle don olayının görülmesi ve kar yağışının yoğunlaşması ön görülmüyor.



Ancak gece geç saatlerde özellikle Çatalca ve Silivri'de etkili olacak poyraz nedeniyle bu bölgelerde don olayı bekleniyor.

Kaynak: AA