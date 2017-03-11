İstanbul'da kaçak silah operasyonu

Küçükçekmece ve Fatih'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 bin 464 silah parçası ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, 7 Mart'ta Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına kaçak silah gönderileceği ihbarı üzerine, bir kargo firmasına operasyon düzenledi.



Firmada yapılan aramada, Mısır'a gönderilmek üzere paketlenen 148 ahşap kabza, 479 nişangah, 900 emniyet kilidi, 210 silah horozu, 602 mekanizma kilidi, 200 mekanizma malzemesi, 145 kabze kapağı, 738 conta, 200 vida, 150 yay ve 150 pim ele geçirildi.



Kaçak silah parçalarını kargoya veren şüphelinin aynı gün kargo firmasını arayarak tekrar malzeme göndereceğini belirtmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.



Aynı kargo firmasının Fatih şubesinde çalışan kargo görevlisine 2 koli teslim eden Mısır uyruklu K.H.A. (42) Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.



Kolilerde yapılan aramada 148 tetik tertibatı, 171 şarjör, 703 üst sürgü pimi ve 500 plastik nişangah ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.