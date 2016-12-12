HDP'ye terör operasyonları: 198 gözaltı

Türkiye genelinde HDP'nin il ve ilçe yöneticilerine yönelik terör örgütü PKK üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonlarda 198 kişi gözaltına alındı.

İstanbul, Ankara, Adana, Manisa, Hakkari, Gaziantep ve Mersin'de HDP'nin il ve ilçe yöneticilerine yönelik operasyonlarda 198 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında alınan gözaltı ve arama kararı doğrultusunda HDP'nin İstanbul İl Başkanlığı ile bazı adreslerde arama yaptı.



Operasyonda, aralarında HDP İstanbul İl Başkanı Aysel Güzel'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.



ANKARA



Ankara'da HDP İl Başkanı İbrahim Binici ile partinin bazı il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu kişilere yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, HDP Ankara İl Başkanı İbrahim Binici, Mamak İlçe Başkanı Serpil Köksal, ilçe yöneticileri Zeliha Ünlü ve Kazım Coşkun, OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Dicle Haber Ajansı'nın eski Ankara sorumlusu Kenan Kırkaya gözaltına alındı.



Operasyon kapsamında ayrıca, terör örgütüyle irtibatlı ve örgütün gençlik ve kadın yapılanması içerisinde oldukları iddiasıyla Batıkan Mert Aslan, Mehmet Zeki Gönüldaş, Muammer Demir, Baran Çetin, Mesut Çiftçi, Lale Ekmen, Hacer Atahan, Ramazan Güney, Hamdusana Yıldırım, Üsküdar Yumuş, Mehmet Baytekin, Hande Kaya ve Civan Yıldırım Ankara'da yakalandı.



Hakkında gözaltı kararı verilen 6 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.



ADANA



Edinilen bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Teröre Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.



Adana merkez ilçeleriyle Ceyhan ilçesinde değişik adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında HDP Adana İl Başkanı Hüseyin Beyaz, HDP merkez ilçe ve HDP Ceyhan İlçe Başkanı Kamuran Saat ile Ceyhan ilçe yöneticilerinden Ali Y, Sabri D, Selahattin B. ve Hasan Ş., il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle mahalle temsilcilerinin bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.



HDP Ceyhan İlçe Başkanı Kamuran Saat ile ilçe yöneticilerinden Ali Y, Sabri D, Selahattin B. ve Hasan Ş.'nin bulunduğu



MANİSA



Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyon kapsamında HDP Manisa İl Başkanı A.E, HDP Salihli İlçe Başkanı A.M. ve A.D, A.O. ve M.B. gözaltına alındı.



MERSİN



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen il merkezinde 108, Tarsus'ta 27, Silifke'de 3, Gülnar ilçesinde ise 1 olmak üzere 139 şüphelinin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bazı adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan, parti il ve ilçe yöneticileri, mahalle temsilcileri ile bazı Akdeniz Belediyesi çalışanlarının da aralarında olduğu il merkezinde 70, Tarsus'ta 20, Silifke ilçesinde ise 3 kişi olmak üzere 93 kişi "PKK/KCK terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltına alındı.



Soruşturma kapsamında HDP'li Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk'ün de aralarında olduğu 46 kişinin ise arandığı öğrenildi.



GAZİANTEP



Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda eylem ve faaliyette bulunan 52 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlediği belirtildi.



Bu kapsamda, HDP ve DBP yöneticilerinin yanı sıra terör örgütünü destekleyen bazı derneklerin yöneticileri, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaparak, Cumhurbaşkanına, kurumlara ve güvenlik güçlerine hakaret eden, asılsız suçlamada bulunduğu belirlenen kişilerin de olduğu 36 kişinin eş zamanlı operasyonla gözaltına alındığı kaydedildi.



HAKKARİ



Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri kentte bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda HDP il yöneticisi Evin Konur ve eski DBP İl Başkanı Zübeyde Bor gözaltına alındı.



ŞANLIURFA



Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan çalışmalar sonucu bazı adreslere operasyon düzenlendi.



Operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen HDP üyelerinin de aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA