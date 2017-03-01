İstanbul'da hava ulaşımına sis engeli

Yoğun sis, Atatürk Havalimanı'ndaki uçakların iniş ve kalkışlarını etkilemedi. Sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki seferlerde aksamalar meydana geldi.

Kentte etkili olan yoğun sis, Atatürk Havalimanı'ndaki hava trafiğini etkilemezken, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki seferleri aksattı.



İstanbul'da dünden bu yana etkili olan sis, Atatürk Havalimanı'nda görüş mesafesinin azalmasına sebep oldu.



Buna rağmen havalimanında seferlerde herhangi bir aksama yaşanmazken, hava trafiğinde yoğunluk meydana geldi.



Havalimanında, uçakların geliş ve gidişleri ise planlanan saatlerde yapılıyor. Pasaport işlemlerini yapan yolcular, uçakların kalkacağı körüklere yönlendiriliyor.



Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise yoğun sis nedeniyle hava trafiğinde aksamalar meydana geldi. Uçakların iniş ve kalkışlarında gecikmeler yaşandı. Havayolu şirketleri, planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.



Türk Hava Yolları (THY) ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan dün ve bugün yapılacak 45 tarifeli seferin iptal edildiğini bildirdi. Havalimanında etkili olan yoğun sis nedeniyle THY'nin bugün saat 10.00’a kadar olan seferleri durduruldu. Yolcuların seyahatlerinden önce uçuşları ile ilgili son durumu "www.thy.com" internet adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.



Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den yapılan açıklamada da havalimanında beklenen sis nedeniyle dün ve bugün, saat 21.00 ila 10.00 arasında planlanan seferlerin yüzde 10 azaltılacağı kaydedilmişti.