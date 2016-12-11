Güvenlik toplantısı sona erdi

Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantısı gerçekleştirildi.

Beşiktaş'taki Mabeyn Köşkü'nde, basına kapalı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı, yaklaşık 2 saat sürdü.



Toplantıya, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ile Tuğrul Türkeş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ilgili üst düzey bürokratlar katıldı.

Kaynak: AA