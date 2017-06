İstanbul'da FETÖ'yle ilgili dava sayısı 650'ye yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgüte yönelik açılan dava sayısı 650'ye yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosundan Sorumlu Başsavcıvekili İsmail Uçar'ın koordinesinde, 32 cumhuriyet savcısı tarafından FETÖ'nün darbe girişimi ile örgüte yönelik soruşturmalar tüm hızıyla devam ediyor.



Savcılığın 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana tamamladığı soruşturma sayısı 650'ye yükseldi. Bu soruşturmalar sonucunda ayrı ayrı hazırlanan iddianamelerin gönderildikleri İstanbul ağır ceza mahkemelerince kabul edilmesinin ardından davalar açılmış oldu.



FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN 25 AYRI DAVA AÇILDI



Bu kapsamda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne direnilmesi ve karşı konulması şeklinde yapılan çağrıya uymadığı gerekçesiyle 17'si tutuklu 29 polisin yargılanmasına, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.



Darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal etmeye çalıştığı öne sürülen 4'ü tutuklu 74 sanığın yargılanması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sürüyor.



Darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalışan 1'i tutuklu 24 askerin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle yargılandığı dava, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Bu davada, Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Ayhan'ın esas hakkında mütalaa vermesi sonucu, İstanbul'daki darbe girişimi davalarında ilk mütalaa verilmiş oldu.



15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Valiliğinin işgaline ilişkin 12'si tutuklu 90 asker sanık ise İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanıyor.



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin, 5'i tutuklu 2'si firari 9 subayın üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.



Darbe girişiminde Gayrettepe'deki Türk Telekom binasının işgaliyle ilgili rütbeli 13 asker, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor. Darbe girişimine teşebbüs ettikleri iddiasıyla Hava Harp Okulu öğrencilerine yönelik, aralarında subayların da bulunduğu 72'si tutuklu 75 asker hakkında açılan dava, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.



Darbe girişimine katılarak Sabiha Gökçen Havalimanını ele geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 28'i tutuklu 62 askerin yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.



FETÖ'nün darbe girişiminde AKOM'u işgal eden askerlere ilişkin, 6'sı tutuklu 9'u da rütbeli olmak üzere 17 askerin yargılanmasına 14 Mart'ta başlandı. Sanıkların yargılanması, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülüyor.



Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü işgal eden 18'i tutuklu 58 asker sanığın yargılanması, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de yapılıyor. Yine aynı mahkemede Ulus'taki TRT binası ile Beşiktaş'taki Digitürk binalarını ele geçirmeye çalışan 56'sı tutuklu 94 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması 17 Nisan'da gerçekleştirildi. Sanıkların yargılanmalarına 19, 20 ve 21 Haziran'da devam edilecek.



Darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camisi'nin işgal edilmesine ilişkin 7'si tutuklu 28 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar 5 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe" soruşturması sonucunda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 9'u firari 15'i tutuklu 24 sanık hakkında hazırlanan iddianamenin mahkemece kabul edilmesinin ardından, sanıklar bu hafta Silivri'de hakim karşısına çıktı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü ve Samandıra gişelerinin kontrol altına alınmaya çalışılması ve bu sırada 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 30'u tutuklu 117 askerle ilgili hazırlanan iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İlk duruşma 10 Temmuz'da Silivri'de yapılacak.



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmeye çalışılırken çıkan olaylarda, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, tutuklu 41 asker hakkında dokuzar kez ağırlaştırılmış müebbet ile 559 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına 29 Mayıs'tan itibaren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Çağlayan'da devam ediliyor.



FETÖ'nün darbe girişiminde Bağcılar'daki Doğan Medya Center'ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir kişinin şehit edilmesine ilişkin 5'i rütbeli 19 sanığın yargılanmasına, 17 Temmuz'da başlanacak.



Darbe girişimi sırasında Mahmutbey gişelerinin kapatılmasına teşebbüs edilmesi ve Ispartakule'de meydana gelen olaylarla ilgili 10'u tutuklu rütbeli olmak üzere 36 asker ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini devirmeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Eylül'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda hakim karşısına çıkacak.



Aynı mahkemede darbe girişiminde Hadımköy General Kani Akman Kışlası ve cezaevinde meydana gelen olaylar ile dönemin Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun derdest edilerek cezaevine götürülmesine ilişkin 11'i tutuklu 62 sanığın yargılanmasına 10 Temmuz'da başlanacak.



Darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetlerle ilgili generallerin de aralarında bulunduğu 110'u tutuklu 1'i firari 116 sanık İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak. Duruşmalar, 3 Temmuz'da Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda başlayacak ve 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 ve 14 Temmuz'da devam edecek.



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, darbeci askerler tarafından Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması ve bu sırada çıkan olaylarda 39 kişinin yaralanmasına ilişkin 4'ü firari 11'i tutuklu 99 sanığın yargılanmasına 24 Temmuz'da Silivri'de başlanacak.



Darbe girişimi sırasında Selimiye'deki 1. Ordu Komutanlığında yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün Üsküdar'daki yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin biri sivil, 127'si asker olmak üzere 54'ü tutuklu toplam 128 sanık 22. Ağır Ceza Mahkemesinde 26 Eylül'de Silivri'de hakim karşısına çıkacak.



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT Harbiye binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü ve 50 kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame gönderildiği 26. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar 16 Ekim'de Silivri'de hakim karşısına çıkacak.



İNCELEME AŞAMASINDA BULUNAN İDDİANAMELER



FETÖ'nün darbe girişimi sırasında A Haber TV kanalının yayınını kesmeye gidecekleri sırada Seyrantepe'de halkın ve emniyet ekiplerinin engellemeleri üzerine durdurulan 14 şüpheli ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.



Darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulundaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 35'i tutuklu rütbeli 40 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından sanıkların yargılanmasına başlanacak.



15 Temmuz darbe girişimi sırasında Esenler Birlik Köprüsü'nde çıkan olaylar ile FETÖ'nün İstanbul Emniyet Müdürlüğünü işgal girişimine ilişkin aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürünün de bulunduğu 23'ü tutuklu 67 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlamasının ardından, dosya üzerindeki mahkeme heyetinin incelemesi sürüyor.



DARBE SORUŞTURMALARI SÜRÜYOR



Bu davalarının yanı sıra darbe girişimine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca il genelinde yaşanan olaylarla ilgili yürütülen 10'u aşkın soruşturma ise sürüyor.



Söz konusu soruşturmalar arasında; Atatürk Havalimanı'ndaki işgal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki olaylar, İMKB binasının işgal edilmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgal edilmesi, Kuleli Askeri Lisesinde yaşananlar, Çengelköy Polis Merkezinin ele geçirilmeye çalışılması yer alıyor.



ÖRGÜTE YÖNELİK DAVALAR



Başsavcılıkça, darbe teşebbüsünün ardından örgüte yönelik elde edilen deliller ve ifadeler ışığında yürütülen soruşturmalar da art arda tamamlanıyor.



Örgüte yönelik toplam 625 ayrı iddianame hazırlandı. İddianameler, gönderildikleri İstanbul ağır ceza mahkemeleri tarafından kabul edilerek, davaların görülmesine başlandı. Savcılıkça, açılan davaların haricinde örgüte ilişkin aralarında emniyet, askeri, yargı, akademik ve mali yapılanmaların da bulunduğu 200'ü aşkın soruşturma ise sürüyor.



Bu 625 dava içinde, kamuoyunun yakından takip ettiği davalar ve hazırlanan iddianameler şu şekilde:



- FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten çıkarılan hakim ve savcılara yönelik soruşturma sonucunda kamuoyunda "Ergenekon", "Balyoz", "Askeri Casusluk", "Odatv", "Futbolda şike", "17/25 Aralık", "Selam Tevhid", "MİT tırları", "Yasa dışı dinleme", "Tahşiye", "Usulsüz tahliyeler" gibi soruşturma ve kovuşturmalarda görev yapan Cihan Kansız, Mehmet Ekinci, Sedat Sami Haşıloğlu, Metin Özçelik, Mustafa Başer ve Hikmet Usta'nın da aralarında bulunduğu 25 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı.



- FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredilen ve daha sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan, Şahin Alpay, Mustafa Ünal ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 21'i tutuklu 30 sanığın "darbeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi. Sanıklar 18 Eylül'de Silivri'de hakim karşısına çıkacak.



- FETÖ/PDY'nin Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik 37'si tutuklu, 3'ü firari 52 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince 12 Haziran'da başlanacak.



- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde görev almayıp daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen aralarında muvazzaf asker ile merkeze alınan vali yardımcısının da bulunduğu 41'i tutuklu 45 sanığın yargılanmasına, 8 Mayıs'ta İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Sanıkların yargılanmaları devam ediyor.



- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddia edilen Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Tuncay Opçin, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Prof. Dr. Osman Özsoy'un da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında hazırlanan iddianame de gönderildiği mahkemece inceleniyor.



ÖRGÜTÜN AKADEMİK YAPILANMA DAVALARI DEVAM EDİYOR



FETÖ'nün İstanbul Teknik Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin 22'si tutuklu, 3'ü yakalama kararıyla aranan 35 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan açılan davanın ilk duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşti . İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmaya ilişkin aralarında profesörlerin de bulunduğu 13'ü tutuklu 45 kişinin yargılandığı dava da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.



FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesinde açığa alınan ve haklarında "terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan, aralarında 7 profesörün de bulunduğu 22'si tutuklu 83 sanığın yargılanmasına bu hafta devam ediliyor.



Ayrıca örgütün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin hazırlanan ikinci iddianamede, aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 10'u tutuklu 40 sanık hakkında, 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Gürsul'un da aralarında bulunduğu 40 sanık, 17 Nisan'da ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıkların yargılanmaları sürüyor.



Yine örgütün Marmara Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin "ByLock" programını kullandığı belirtilen tutuklu 15 sanığın yargılanmasına, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.



ÖRGÜTÜN FUTBOL VE MEDYA YAPILANMASI



FETÖ/PDY'nin futbol yapılanmasına yönelik, eski futbolcular tutuklu sanık İsmail Demiriz ile tutuksuz sanık Uğur Tütüneker ve firari sanık Arif Erdem "terör örgütü üyeliği" suçundan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanıyor.



Örgütün medya yapılanmasına ilişkin yürütülen ve aralarında Atilla Taş, Oğuz Usluer, Bülent Ceyhan, Ünal Tanık, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ufuk Şanlı ve Hanım Büşra Erdal ile "fuatavni'' hesabının kurucusu olduğu tespit edilen Said Sefa'nın da bulunduğu 13'ü tutuklu 29 sanığın İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam ediliyor.



FETÖ'ye mensup oldukları iddiasıyla Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik 13 sanığın yargılanması, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.



Ayrıca örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan 200'ü aşkın asker ve 235 polisin de farklı İstanbul ağır ceza mahkemelerinde yargılamaları yapılıyor.



FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamları Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu hakkında ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından, ilk duruşma 16 Mayıs'ta yapıldı. Sanıkların yargılanmaları devam ediyor.



Örgütün adliye yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ikinci iddianamede, aralarında adliye personelinden sorumlu ''sözde imamın'' da bulunduğu 9'u tutuklu 17 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye'' olmak suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.



Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun "FETÖ silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.



KUMPAS DAVALARI



FETÖ'nün CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'e, Ergenekon davasında delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' belgesinde ıslak imzası bulunduğunu öne sürerek kumpas kurduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan, aralarında dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı olan emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu, eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Cengiz Haluk İnce'nin de bulunduğu 18 sanık hakkındaki dava da devam ediyor.



Yine örgütün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla örgütün elebaşısı Gülen'in de aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 108 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sürüyor.



Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davasındaki bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin tutuklu sanık Mehmet Baransu, firari sanık Tuncay Opçin, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un yargılandığı dava, 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Söz konusu bu davaların haricinde, örgütle iltisakı bulunduğu veya yardım ettiği iddiasıyla 500'ü aşkın kişiye de ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açıldı.



İSTANBUL'A 3 YENİ MAHKEME



Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bazı suçlara bakmak üzere belirlenen ihtisas mahkemelerine ilaveten yeni ihtisas mahkemelerinin tespitine yönelik talepleri karara bağladı.



Ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlarda ihtisaslaşmaya gidilmesine ilişkin HSK 1. Dairesinin daha önceki kararları hatırlatılarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitap 4, 5, 6 ve 7'nci bölümlerinde tanımlanan suçlar (318, 319, 323 324, 325 ve 332'nci maddeler hariç) ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalar için İstanbul 28, 29 ve 30. ağır ceza mahkemelerinin daha önce belirlenmiş ihtisas mahkemelerine ilaveten ihtisas mahkemeleri olarak tespit edilmesine karar verildi.



İstanbul 'da açılan 3 yeni mahkemenin ardından İstanbul 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27. ağır ceza mahkemeleriyle birlikte 11 ağır ceza mahkemesi terör ve örgütlü suçlara bakmakla görevli oldu.



DARBE GİRİŞİMİNDEN ÖNCE FETÖ'YE İLİŞKİN DAVALAR



FETÖ'nün darbe girişiminden önceki diğer eylemlerine ilişkin açılan davalar ise sürüyor. Takipsizlikle sonuçlanan Selam Tevhid soruşturmasında FETÖ/PDY'nin kumpas kurduğu iddiasına yönelik firari sanıklar Fetullah Gülen ve Emre Uslu ile eski emniyet müdürleri Yurt Atayün ve Ömer Köse'nin de aralarında bulunduğu 81 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor. Bu dosya ile ilgili hakim-savcı ve askerlere yönelik dava ise Yargıtay'da görülüyor.



Örgütün takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında "usulsüzlükler yaparak darbeye teşebbüs ettiği" iddiasıyla aralarında eski emniyet müdürü Yakup Saygılı'nın da bulunduğu 69 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılıyor.



Takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla terör örgütü FETÖ elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 67 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor.



FETÖ/PDY kapsamında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan'ın da aralarında bulunduğu 143 polisin yargılandığı "casusluk ve yasa dışı dinleme" davası ise İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde sürüyor.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ/PDY'nin ''Tahşiyecilere kumpas kurduğu" iddiasıyla firari terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da aralarında bulunduğu 10'u tutuklu 33 sanığın yargılaması devam ediyor.



Takipsizlikle sonuçlanan bazı soruşturmalarda usulsüzlük yaptıkları, ''kurgulanmış soruşturmalar'' kapsamında aralarında müşteki Engin Dinç'in de bulunduğu bazı istihbaratçı polisler ile bir mahkeme başkanını dinledikleri ve emniyetteki serverları sildikleri iddiasıyla firari sanık Fetullah Gülen ve dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli 44 polis hakkında "FETÖ/PDY yönetici ve üyesi olmak, casusluk ve özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından açılan dava, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.



Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında ise ''devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini askeri ve siyasal casusluk amacıyla temin etme" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçundan yargılanması, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.



"FETÖ ELEBAŞISI" DİNK CİNAYETİNDE SANIK



Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski İstihbarat Daire Başkanlığı Personel Şube Müdürü Coşgun Çakar ve eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ile Yargıtay'ın bozduğu ana davanın 8 sanığının da aralarında bulunduğu 35 kişinin yargılanması da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde sürüyor.



Hrant Dink cinayetine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler ve jandarma görevlilerinin de aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında hazırlanan iddianamenin, ana davayla birleştirilme talebiyle gönderildiği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince, eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle ikinci kez yapılan iade işlemine savcılıkça yapılan itiraz kabul edildi. Böylece cinayete ilişkin hazırlanan üçüncü iddianame kabul edildi.