İstanbul'da FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı alınan 19 eski emniyet mensubundan 12'si yakalandı.

FETÖ/PDY'ye soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı öne sürülen 19 eski emniyet mensubunun yakalanması için gözaltı kararı alındı.



İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması çerçevesinde, İstanbul merkezli 9 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 19 şüpheliden 12'si yakalandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesine getirilen zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.



Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.