İstanbul'da fabrikada büyük yangın

İstanbul Arnavutköy'de bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Geniş alana yayılan yangında patlamalar meydana geliyor.

Arnavutköy'de iki katlı boya fabrikasında çıkan ve yakındaki binalara da sıçrayan yangına müdahale ediliyor.



Alınan bilgiye göre, Bolluca Mahallesi Mavigöl Caddesi üzerinde bulunan iki katlı boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen yangında, alevler binanın tamamını sardı.



Yangının çıktığı fabrikada patlamalar meydana geliyor.



Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ediyor.