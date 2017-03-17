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17 Mart 2017 07:16 | Son Güncelleme: 17 Mart 2017 07:18

İstanbul'da eylem hazırlığında 2 DEAŞ'lı yakalandı

Kağıthane'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, eylem hazırlığında olduğu öne sürülen Özbekistan uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da eylem hazırlığında 2 DEAŞ'lı yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de terör örgütü DEAŞ'ın hücre evi olduğu belirtilen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, "Ortaköy'deki terör saldırısı benzeri sansasyonel eylem" hazırlığında olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu C.C. ve İ.D. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 kalaşnikof tüfek ve tüfeklere takılı vaziyette dolu şarjörler ile 500 mermi, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: daeş


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