İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da Sarıyer başta olmak üzere yağış nedeniyle, bazı iş yerlerini su bastığı ve itfaiyeden yardım istendiği belirtildi.

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.



Başta Sarıyer olmak üzere bazı ilçelerde akşam saatlerinde başlayan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için kapalı mekanlara, otobüs duraklarına ya da tente altlarına sığındı.



Yollarda biriken sular nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafik kazaları yaşandı.



Yoğun yağışın görüldüğü Sarıyer'de bazı iş yerlerini su bastığı ve itfaiyeden yardım talep edildiği bildirildi.