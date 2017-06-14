İstanbul'da eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu

İstanbul'da bazı ilçelerde 20'den fazla adrese yönelik eş zamanlı operasyonda aralarında avukatların da olduğu şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerinin desteğiyle Üsküdar, Kadıköy, Tuzla, Zeytinburnu ve Eyüp ilçelerinde tespit edilen 20'den fazla adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Ekiplerin gözaltına aldığı şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı.



Aralarında avukatların da olduğu öğrenilen zanlılar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.