İstanbul'da eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu

İstanbul'da Kadıköy, Üsküdar, Maltepe ve Pendik başta olmak üzere birçok ilçede belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörle ve organize suçlarla mücadele ile asayiş polislerinin desteğiyle FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.



Kadıköy, Üsküdar, Maltepe ve Pendik başta olmak üzere birçok ilçede bazı adreslere yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.



Gözaltına alınan bu kişiler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık muayenesinden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.