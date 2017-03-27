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27 Mart 2017 09:33 | Son Güncelleme: 27 Mart 2017 09:36

İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere, planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında 29 Mart Çarşamba günü elektrik verilemeyecek.

İstanbul'da elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Bağcılar, Küçükçekmece, Eyüp, Çatalca, Büyükçekmece, Sarıyer, Bahçelievler, Zeytinburnu, Esenyurt, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinin bazı sokak, mahalle ve semtlerinde, 29 Mart'ta, 08.00-18.00 saatlerinde, değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları bölümünden ulaşabilecek.

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