İstanbul'un 11 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 11 ilçenin bazı bölgelerinde 25 Mart'ta elektrik kesintisine gidilecek.

İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere 25 Mart Cumartesi günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Çatalca'nın bazı mahallelerinde 01.30-15.00 saatlerinde, Bağcılar'nın bazı kesimlerinde ise 09.00-15.00 saatlerinde elektrik kesintisi yaşanacak.



İstanbul'un Esenyurt ve Esenler ilçelerinde 09.00-17.00 ve Avcılar'ın bazı mahallelerinde 09.00-15.00 saatlerinde elektrik kesintisi yapılacak. Sarıyer'in bazı mahallelerinde 09.30-13.30 ve Büyükçekmece'nin bazı sokaklarında 09.30-16.00 saatlerinde elektrik verilmeyecek.



Ayrıca, Şişli, Güngören, Eyüp ve Bayrampaşa ilçelerinin bazı mahalle ve sokaklarına da 10.00 -17.00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.



Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.