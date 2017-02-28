İstanbul'da elektrik kesintisi

Avrupa yakasındaki bazı ilçelerde 2 Mart Perşembe günü elektrik kesintisi yapılacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Başakşehir, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Sarıyer, Güngören ve Esenyurt ilçelerinin bazı mahallelerinde değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.



Bu ilçelerin bazı mahallelerine 2 Mart Perşembe günü 08.00 ile 19.00 arası farklı saatlerde elektrik verilemeyecek.



Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Kesintiler" bölümünden ulaşabilecek.



