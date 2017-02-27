İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul Avrupa yakasında 2 ilçeye 1 Mart Çarşamba günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Esenyurt ilçesinin bazı mahallelerinde 09.30-18.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.



Aynı gün, Güngören ilçesinin bazı mahallelerinde de 10.00-19.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.



Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine AYEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.