İstanbul'da elektrik kesintisi

Adalar, Ataşehir, Çekmeköy, Kartal, Sultanbeyli, Şile ve Üsküdar'ın bazı bölgelerine yarın elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Adalar'da 11.00-13.00'te, Burgazadası Mahallesi Çarşı Sokak, Kınalıada Mahallesi Kınalı Fırın, Kınalı Çarşı, Kınalıbağ, Köşklü, Sakibey, İskele, Acıağaç, Akasya, Alsancak, Beşiroğlu, Sakızlı, Tekinay, Akgünlük, Narçiçeği, Çınarlıköşk, Şükrü Gülesin, Bahçeli, Ferit Tüzün sokaklar, Büyükada Maden Mahallesi Çınar Sokak; Ataşehir'de 09.00-11.00'de, Barbaros Mahallesi Kutlay, Öncü, Atatürk, Timur, Ihlamur, Karanfil, Gül, Şebboy, Ardıç, Mor Sümbül, Açelya, Çiğdem, Mor Leylak, Mimar Sinan, Bahçecik, Fesleğen sokaklar; 09.30-11.30'da, Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu, Yeditepe, 6., 4., 9., Mareşal Fevzi Çakmak ,15., 17., 38., 31., 27., 35., 33. sokaklar; 10.00-12.00'de, Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak; 14.00-16.00'da, Ferhatpaşa Mahallesi Karadeniz, 97., Yeditepe, 141., Ulu Önder, 2., Mareşal Fevzi Çakmak, 41., 44., 43., Yavuz Sultan Selim, 93., 48. ,37. sokaklar elektrik alamayacak.



Çekmeköy'de 11.00-13.00'te, Hamidiye Mahallesi Ceylan, Serkan, Ulubatlı Hasan, Gürkan, Kervan, Göksel, Bestegül sokaklarında, Mehmet Akif Mahallesi Dalyan, Aydın Menderes, Ray, Ulubatlı Hasan, Bilen, Hendek, Mesut, Nazlı, Yankı sokaklarında, Mimar Sinan Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa, Esila, Gülabi, Nilüfer, Orhangazi, Çağlayan, Şebnem, Rahmet, Akarsu, Ulubatlı Hasan sokaklarında, Kadıköy'de 11.00-13.00'te, Caddebostan Mahallesi Kavaklı, Papatyalı, Kemal Sunal sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.



Kartal'da 09.00-11.00'de, Esentepe Mahallesi Mercan, Şaşmaz, İnönü, Yenice, Leman, Ölçü, Hüner sokaklarına, 10.00-12.00'de, Orhantepe Mahallesi Taylan, Cumhuriyet, Sümbül, Alaska, Gül, Tuğraberk, Fethiye, Mimoza, Demirbahçe, Açelya, Köprü Çıkmazı, Merhaba, Orhangazi, Nevbahar, Defne, Gülizar, Fulya, Lale, Seheryeli, Çamlı, Erguvan sokaklarına elektrik verilmeyecek.



Sultanbeyli'de 10.00-12.00'de, Orhangazi Mahallesi Şeyh Hikmet Efendi, Salyazı, Antalya, Valide Mehri, Ahıskalı, Bedir, Belde, Benli, Beyzade, Derman, Diriliş, Yaka, Külliye, Mercan, Merter, Cihan, Sedanur, Senem, Alpaslan, Şehitler, Sipahi, Süslü, Akgül, Şehit Birol Çoban, Gençlik, Tahir, Yuşra, Zeynel Abidin, Molla Gürani, Kaya, Kayıhan, İskender, Kalecik, Kamacı, Kamil, Kanal, Karataş, Muhlis sokakları; 12.30-13,30'da, Fatih Mahallesi Sanat, Demir, Dilek, Dişli, Doğanay, Yaprak, Lodos Çıkmazı, Mektup, Sayfiye, Sırma, Siyer, Sütlüce, Şafak, Yayık, Yerli, Yuvam, İslamoğlu, Tekke, Uluçınar, Gerdan, Hakdiyen, Çağlar, Hatip, Hay, Cebeci, Hazerfen, Sümer, Hoca, Seyhan, Hudeybiye, Adil, Şalgamlı, Gölet, Risalet, Saf, Arcan, Ayyıldız, Babil, Coşkun, Çayırbaşı, Akif, Boyluca, Emirli, Gözeler, Üstü sokakları; 14.30-16.30'da, Mecidiye Mahallesi Demokrasi, Fati, Gelingülü, Hekim, Kamer Çıkmazı, Sahabe, Samsun, Serin, Umut, Çağlayan, Üçgöz, Aza, Aslıhan, Kahyalar, Kangal, Mozaik, Süngü, Uğur, Dikilitaş sokakları elektrik alamayacak.



Şile'de 11.00-13.00'da, Balibey Mahallesi Hüner, Göçmen, Caner, Bektaş, Sanatçılar, Sultan, Ağlayankaya, İsmet Ay, Önder, Üzüm, Kiraz, Dalgıç, Dalyan, Çakıl, Çardak, Uzunkum, Körfez, Dostlar, Koçak, Yalçın, Genç, Melek, Hale, Tülay, Sena, Mezgit, Elbiz sokaklarında, Üsküdar 'da 10.00-12.00'da, Bulgurlu Mahallesi Kısacık, Aygül, Sağlam sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.