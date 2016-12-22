İstanbul'da elektrik kesintisi

Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde 24 Aralık'ta elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.00-17.00'de, Ferhatpaşa Mahallesi 37, 48, 93'üncü, Yavuz Sultan Selim, 43, 44, 41'inci, Mareşal Fevzi Çakmak, 2'nci, Ulu Önder, 141'inci, Yeditepe, 97'nci ve Karadeniz sokakları, İçerenköy Mahallesi Kuleli, Sonbahar, Kağnıcılar, Özçelik, Merkez Camii, Köyarkası, Yeşil Belde, Rakkas, Birleşik sokakları, Küçükbakkalköy Mahallesi Cami Sokağı, Fındıklı Mahallesi Hancıoğlu Sokağı,14.00-15.30'da, Yenişehir Mahallesi İmar İskan Bloklar, Baraj Yolu, Bayraktar sokakları,16.00-17.30'da, Atatürk Mahallesi sokakları, Beykoz'da 13.30-17.30'da, Yavuz Selim Mahallesi Edebali, Dutdere, Akdeniz, Kestanelik, Kavaklık, Anafartalar, Sena, Okul, Seyit Çavuş, Mevlana, Akıncılar, Karadeniz sokakları elektrik alamayacak.



Çekmeköy'de 09.00-13.00'te, Soğukpınar Mahallesi Ufuk Sokağı, Taşdelen Mahallesi Desen, Taşdelen, Şehit Kubilay, Ender, Turgut Özal, Düşünür, Eda, Aksu, Ener, Duyuş, Kırlangıç sokakları, Sultan Çiftliği Mahallesi Hürriyet, Sokağı, Mehmet Akif Mahallesi Kubilay Sokak, Çamlık mahallesi sokakları, Kartal'da 09.00-12.00'de, Karlıktepe Mahallesi Uğur Sokağı, Esentepe Mahallesi Uğur Sokağı, Soğanlık Yeni Mahallesi Zühre, Kızılçam, Atatürk, Burak, Tiryaki sokakları, 09.00-17.00'de, Orhantepe Mahallesi Erguvan, Çamlı, Seheryeli, Lale, Fulya, Gülizar, Defne ,Nevbahar, Orhangazi, Merhaba, Köprü Çıkmazı, Açelya, Demirbahçe, Mimoza, Fethiye, Tuğraberk, Gül, Alaska, Sümbül, Cumhuriyet, Taylan sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.



Maltepe'de 13.00-16.00'da, Altayçeşme Mahallesi Kadem, Esenlik, Veda, Nefer, Nihal, Zübeyde Hanım, Er, Mehmetçik, İlyasağa Çıkmazı, Turhan, Hayat, Kazım Paşa, Batı, İstiklal, Bağdat sokaklarında, Küçükyalı Mahallesi Atatürk, Bağdat sokakları, Çınar Mahallesi Çağ, Eren, Tahsinbey, Atatürk, Bağdat, Rezzan Has, Adnan Kahveci, Can sokaklarında ve Pendik'te 10.00-18.00'de, Ballıca Mahallesi Okul Sokağı'nda elektrik kesintisi yapılacak.



Tuzla'da 10.00-13.00'te, İstasyon Mahallesi Kazım Karabekir, Hatboyu, Kayık, Mercan, Aydos sokakları, Yayla Mahallesi Doğandere, Kazım Karabekir, Piri Reis, Sanat sokakları, 13.00-16.00'da, İstasyon Mahallesi Ceyhun, Hacıoğlu, İstasyon, Vatan, Gönen, Hakim, Sevenler, Alpay, Efsane, Bostan, Ilıca sokakları, Ümraniye'de 09.00-11.00'de, Yukarı Dudullu Mahallesi Tandoğan, Çağlar, Zümrüt, Uğur, Turna, İnci, Çehre sokakları, Üsküdar'da 09.00-12.00'de, Altunizade Mahallesi Mahir İz sokakları, 09.00-18.00'de, Küçüksu Mahallesi Mustafa Düzgünman, Öztürk sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Kaynak: AA