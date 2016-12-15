İstanbul'da elektrik kesintisi
Ataşehir, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla ve Ümraniye'nin bazı mahallelerine 17 Aralık'ta elektrik verilemeyecek.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre Ataşehir'de 09.00-17.00'de, Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu, Yeditepe, 6., 4., 9., Mareşal Fevzi Çakmak, 15., 17., 38., 31., 27., 35., 33. sokaklarında, Kartal'da 09.00-11.00'de, Atalar Mahallesi Begonya Sokak'ta, Pendik'te 10.00-15.00'te, Yayalar Mahallesi sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.
Sancaktepe'de 09.00-12.00'de, Eyüp Sultan Mahallesi Müminler, Sandalcı, Yücedağ, Gülibrişim sokaklarında, Sultanbeyli'de 09.00-17.00'de, Akşemsettin Mahallesi Kadı, Adem, Makber, Manyas, Kevser, Kübra, Reis, Baydar sokaklarında, Tuzla'da 10.00-18.00'de, Mescit Mahallesi Malazgirt Sokak,11.00-17.00'de, Orhanlı Mahallesi Ayazpınar Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacak.
Ümraniye'de 09.00-18.00'de, Esenşehir Mahallesi Çelik, Eryılmaz, Kürkçüler, Muradiye sokaklarına, Hekimbaşı Mahallesi Aydın Sokak,11.00- 18.00'de, Esenkent Mahallesi Baturalp, Baysal, Demetbağı, Muhterem sokaklarına elektrik verilemeyecek.
Kaynak: AA