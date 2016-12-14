İstanbul'da elektrik kesintisi
Ataşehir, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahalleleri 16 Aralık'ta elektrik alamayacak.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nden yapılan açıklamaya göre Ataşehir'de 09.00-17.00'de, Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu, Yeditepe, 6., 4., 9., Mareşal Fevzi Çakmak, 15., 17., 38. - 31., 27., 35., 33. sokaklarında, Çekmeköy'de 09.00-12.00'de, Merkez Mahallesi Atlas Sokak, 11.30-16.30'da, Hamidiye Mahallesi Mimar Sinan, Barışyolu sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.
Kadıköy'de 09.30-11.00'de, Erenköy Mahallesi Mehmet Ertem Alp, Hayri Eğmezoğlu, Kazım Karabekir Paşa sokaklarına, 11.30-13.00'da, Erenköy Mahallesi Yesari Asım Arsoy, Ethem Efendi, Yalçınkaya, Hatboyu sokaklarına, 11.30-16.30'da, Hasanpaşa Mahallesi Nabizade, Fahrettin Kerim Gökay, Andelip Esat sokaklarına, Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay, Poyraz, Ahsen Çıkmazı,13.30-15.00'de, 19 Mayıs Mahallesi Bayar Sokak,15.30-17.00'de, Kozyatağı Mahallesi Paşazade, Bayar, Cemil Akdoğan sokaklarına elektrik verilemeyecek.
Kartal'da 08.00-18.00'de, Kordonboyu Mahallesi Tekel, Kampyolu, Gezi Yolu, Güzelbahçe, Palmiye, Nergis, Nilüfer, Şakayık, Ayna sokaklarında, Orhantepe Mahallesi Tekel, Kampyolu, Gezi Yolu, Güzelbahçe, Palmiye, Nergis, Şehit Semih Balaban, Bahar, Şakayık, Karamel, Ayna sokaklarında, Ümraniye'de 14.00-18.00'de, Tatlısu Mahallesi Şanlı, Acun, Osmangazi, Elalmış, Turgut Özal, Tarık Buğra, Seyhan, Reyhan sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.
Üsküdar'da 09.00-15.00'te, Bahçelievler Mahallesi Söğüt, Salkım Söğüt Çıkmazı, Akşam Sefası, Meşe, İğde, Kestane, Kına Çiçeği, Nilüfer, Yazgülü, Yeşil Palmiye, Palmiye 1. Çıkmazı, Petunya Çıkmazı, Petunya, Palmiye 2. Çıkmazı'nda elektrik kesintisi yapılacak.
Kaynak: AA