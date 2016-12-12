İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un Anadolu yakasında 6 ilçe 13 Aralık'ta elektrik alamayacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir, Kadıköy, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 13 Aralık'ta elektrik verilemeyecek.



Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:



"Ataşehir'de 10.00-14.30 saatlerinde Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı, Güler, Mansur sokaklar, 10.30-16.00 saatlerinde Örnek Mahallesi Bilge, Bestekar Amir Ateş, Sorgu, Bilgili sokaklar.



Kadıköy'de 09.00-18.00 saatlerinde Acıbadem Mahallesi Umut Sokak.



Şile'de 09.00-18.00 saatlerinde Hacı Kasım Mahallesi Üsküdar sokaklar, Balibey Mahallesi Sanatçılar, Kıran, Salkım, Ceyda, Balkan, Mayıs, Nazlı, Oğuz, Destan, Gediz, Mine, Gülbahçe, Onar, Mozaik, Sultan, Adnan Saygun, Afife Jale, Belkıs Aran, Armağan, Güldeste, Neco Tekin, Mustafa İktu, Mercan Köşk, Çimen, Acar, Adil, Portakal, Önder, Pembe, Tekin, Üzüm, Şafak sokaklar, 10.00-12.00 saatlerinde Kumbaba Mahallesi Kocakoru, Kültür, Lodos, Merve, Mevsim, Salkım Söğüt, Sazlık, Sevgi, Susam, Yonca, İpek Çiçeği, Birlik, Bizim, Erecan Deresi, Cansu, Burcu, Pelin, Sazan, Özlem, Barış, Mimoza, Turan Aziz Beler, Sümbül, Dilek sokaklar, 12.00-14.00 saatlerinde Kumbaba Mahallesi Zübeyde Hanım, Ayvalık, Leylak, Ezgi, Efes, Nergiz, Altay, Piri Reis, Dilek sokaklar, 15.00-17.00 saatlerinde Balibey Mahallesi Çayırlar, Hürriyet sokaklar.



Tuzla'da 09.00-17.00 saatlerinde Cami Mahallesi Şehitler, Enver sokaklar, 10.00-18.00 saatlerinde Orhanlı Mahallesi Ayazpınar Sokak,11.00-17.00 saatlerinde Orhanlı Mahallesi Çalıkuşu Sokak.



Ümraniye'de 09.00-14.00 saatlerinde Esenkent Mahallesi Natoyolu, Baturalp, Yücesoy, Baysal, Muhterem, Hoca Nasrettin sokaklar, 09.00-17.00 saatlerinde Necip Fazıl Mahallesi Mevlana ,Yeşilırmak, Çorbacıyolu, Dilber, Adalı Çıkmazı, Gürsel sokaklar, 09.00-18.00 saatlerinde Çakmak Mahallesi Gül Sokak, Esenşehir Mahallesi Sahra, Sarıgazi Yolu, Merve, Özaydın ,Göl, Hamidiye, Kemer, Muradiye, Palmiye, Zambak, İnce, Hutbe, Gurur, Yiğitler, Kürkçüler, Sembol, Fesleğen, Hicap, Uçar sokaklar, Tatlısu Mahallesi Şahin Sokak, 12.00-18.00 saatlerinde Esenkent Mahallesi Kasımpatı Sokak.



Üsküdar'da 09.30-12.30 saatlerinde Burhaniye Mahallesi Hilal Sokak, Kısıklı Mahallesi Huzur Çıkmazı, Meltem, Cihangir, Kalamış Çıkmazı, Emniyet, Huzur, Kısıklı Büyük Çamlıca sokaklar."

Kaynak: AA