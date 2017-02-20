İstanbul'da doğalgaz patlaması

Küçükçekmece'de bir pastanede gazdan kaynaklandığı belirtilen bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de bir pastanede meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.



Kanarya Mahallesi Yarasa Sokak'ta bir binanın girişindeki pastanede patlama meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada ilk belirlemelere göre biri ağır 7 kişi yaralandı.



Yaralılar, hastaneye kaldırılırken patlamada binanın ön cephesi de hasar gördü.



"MUHTEMELEN DOĞALGAZDAN GÖZÜKÜYOR"



Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu, "Muhtemelen doğalgazdan gözüküyor. 7 yaralımız var. Yaralılarımızla ilgili büyük bir problem yok " dedi.



Kanarya Mahallesi Yarasa Sokağı'nda meydana gelen patlamanın ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Müftüoğlu, basın mensuplarına açıklama yaptı.



Müftüoğlu, patlamanın doğalgazdan kaynaklı olabileceğini, 7 kişinin hafif şekilde yaralandığını belirterek şunları söyledi:



"Yaralılarımızla ilgili büyük bir problem yok. Biraz sonra olay yeri inceleme işlerini tamamlayınca binayı emniyete alıp geçici olarak mühürleyeceğiz. Daha sonra vatandaşlarımızı zarar görmemeleri için ikamet edebilecekleri adreslere göndereceğiz. İçindeki eşyaları tahliye ettikten sonra yıkım işlemi yapacağız. Çevredeki binalarla ilgili arkadaşlarımız tedbir alıyorlar. Emniyet tedbirleri bittikten sonra itfaiye ile çalışma yapacağız. Zarar gören vatandaşlarımıza yardımcı olacağız. Patlama büyük ihtimalle doğalgaz gibi gözüküyor. Pastahanenin arkasındaki küçük bölmede basınç söz konusu olmuş. Orada daha çok hasar meydana gelmiş."



Öte yandan Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya ve Belediye Başkanı Temel Karadeniz de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.