İstanbul'da dev operasyon! 5 bin polis katıldı

İstanbul'daki uygulama kapsamında, 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapılıyor.

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapılıyor.



İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan koordinesinde kent genelinde akşam saatlerinde başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında olduğu 5 bin polis katılıyor.



Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor. Zırhlı araçların da uygulama noktalarında giriş ve çıkışları kapattığı kontrollerde, el çantaları ve valizler de dedektör köpekler eşliğinde kontrol ediliyor.



Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek veriyor.



İstanbul'daki 39 ilçede gerçekleştirilen uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.