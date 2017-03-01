İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul Şehir Hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Şehir Hatları ve İDO'dan yapılan duyuruya göre, Şehir Hatları'nın, Eminönü-Adalar, Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Üsküdar-Eyüp seferleri, yoğun sis dolayısıyla yapılamayacak.



İDO'nun da Sirkeci-Harem, Eskihisar-Topçular ve iç hat deniz otobüsü seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.



Hızlı feribot ve dış hat deniz otobüslerinde ise 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 07.10 Bostancı-Kartal-Yalova Deniz Otobüsü, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü, 07.00 Yalova-Pendik, 07.00 Yenikapı - Bandırma ve Pendik-Yalova, 07.15 Yalova-Yenikapı, 07.30 Bursa-Yenikapı Bursa Hızlı Feribot ile 07.45 Yenikapı-Yalova hızlı feribot seferleri de olumsuz hava şartları dolayısıyla gerçekleştirilemedi.



Ayrıca 08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü seferleri ile 07.45 Yenikapı-Yalova, 08.00 Yalova-Pendik, 08.00 Pendik-Yalova hızlı feribot seferleri iptal edildi.



Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) arasında 08.30'da yapılması gereken sefer de sis dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.