İstanbul'da deniz otobüsünde yangın

İstanbul Sarayburnu'nda deniz otobüsünde yangın çıktı.

Bursa-İstanbul seferini yapan deniz otobüsünün makine dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Bursa Deniz Otobüsleri'ne (BUDO) ait "Yıldırım Bayezid" isimli deniz otobüsü Sarayburnu açıklarında seyir halindeyken makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bir römorkör ve 5 botla müdahale edilen deniz otobüsü Sarayburnu'ndaki iskeleye yanaştırıldı.



Yolcuların tahliye edilmesinin ardından yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA