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30 Ağustos 2017 09:25 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2017 08:55

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik terör operasyonu

İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’e yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik terör operasyonu

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’deki çatışma bölgeleri ile iltisaklı ve geçmiş dönemlerde terör örgütünün saflarında bulunduğunu belirlediği şüphelilerin iki ilçedeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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