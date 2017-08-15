İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyon

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, eylem hazırlığında olduğu iddia edilen yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına eylem hazırlığında olduğu öne sürülen Belçika vatandaşı M.A'nın İstanbul'a geldiğini tespit etti. Yapılan istihbarat çalışması ve teknik takibin ardından yaklaşık 5 gün önce Fatih'te bir bir eve operasyon düzenlendi.



Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda, M.A. gözaltına alındı.



Şüphelinin 3 yıl önce eşi ve çocuğuyla Suriye'ye giderek DEAŞ'a katıldığı belirlendi.



M.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.