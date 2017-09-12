İstanbul'da DEAŞ operasyonu

Aralarında örgüt adına eylem talimatı veren ve planlayanların da olduğu 25 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında 3 üst düzey sorumlunun da bulunduğu 22'si yabancı 25 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına eylem talimatı veren ve planlayan 3 üst düzey sorumlunun yakalanması için çalışma başlattı.



Söz konusu soruşturma kapsamında, 2 ilçede 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 sorumlu ile birlikte 25 şüpheliyi gözaltına aldı.



Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



