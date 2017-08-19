Son Dakika!
19 Ağustos 2017 23:11 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2017 23:12

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 2 DEAŞ üyesinin Beylikdüzü'nde bir adreste saklandığını belirledi.

Söz konusu adrese, iki gün önce operasyon düzenleyen ekipler, sansasyonel eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: deaş


0Yorum Yap